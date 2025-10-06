El inesperado giro en la carrera de Jack Doohan: fue marginado por Colapinto y podría tener revancha en un rival de la Fórmula 1

El mercado de pases de la Fórmula 1 sigue moviendo piezas y uno de los nombres que vuelve a sonar es el de Jack Doohan, quien, marginado en Alpine tras ser reemplazado por Franco Colapinto, podría continuar su carrera en la categoría con un giro inesperado: estaría en conversaciones para unirse a Haas como piloto de reserva para 2026, según informó el medio especializado Crash.

El factor que aceleró los rumores fue la presencia de Mick Doohan, padre de Jack y leyenda del motociclismo, en el paddock del reciente Gran Premio de Singapur. Allí fue visto en una prolongada charla con Ayao Komatsu, jefe del equipo Haas. Según el periodista Chris Medland, el encuentro no fue casual y se centró en un posible acuerdo para 2026.

La oferta sobre la mesa no sería un simple rol de reserva. El plan para el australiano es combinar las tareas de tester en Haas con acción en la Super Fórmula japonesa junto a Toyota, garantizándole así el ritmo de competencia que perdió y desea recuperar. “Quiere estar en pista, no corre desde Miami y busca opciones que le permitan seguir en movimiento”, explicó Medland en el podcast Pit Pass F1.

El difícil panorama interno: superado por Colapinto y Aron

La situación de Doohan en la escudería francesa quedó en un limbo desde que perdió su asiento de titular tras los primeros cinco Grandes Premios de 2025. Su flojo rendimiento le abrió la puerta a Colapinto, quien mostró un rendimiento ascendente. Si bien aún no sumó puntos, logró destacarse superando a su compañero, Pierre Gasly, en cuatro de las últimas cinco carreras, paso clave que habría convencido a la escudería francesa de mantenerlo en el proyecto de 2026.

Jack Doohan dejaría Alpine en búsqueda de rodaje (Getty).

Mientras tanto, Doohan quedó relegado, sin actividad oficial desde el Gran Premio de Miami y con cada vez menos chances de recuperar su lugar en la estructura titular. Esto se debe no solo el ascenso de Colapinto, sino también por la relevancia que tomó el estonio Paul Aron, quien dejó buenas sensaciones como tester y en las sesiones de libres en las que participó, relegando a Doohan a un tercer plano en la consideración del equipo.

Publicidad

Publicidad

Para Haas, por otro lado, la llegada del australiano solucionaría una debilidad en su estructura. Su actual piloto de desarrollo, Oliver Bearman, está al borde de una sanción por acumulación de penalizaciones, mientras que el reserva oficial, Ryō Hirakawa, tiene sus prioridades centradas en el Mundial de Resistencia (WEC). La incorporación de Doohan fortalecería al equipo ante cualquier contingencia.

Vale recordar que semanas atrás, el nombre de Doohan también había sido vinculado a Cadillac, la escudería que debutará en la Fórmula 1 en 2026, aunque esa alternativa finalmente se desvaneció. Todo indica que el futuro del australiano podría seguir ligado a la máxima categoría, pero ya no bajo los colores de Alpine.

ver también El piloto que atacó a Franco Colapinto por su trompo en el GP de Singapur de la Fórmula 1: “Tuve suerte de no golpear nada”