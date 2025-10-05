El piloto que atacó a Franco Colapinto por su trompo en el GP de Singapur de la Fórmula 1: “Tuve suerte de no golpear nada”

En un fin de semana complicado para Franco Colapinto, el Gran Premio de Singapur dejó una polémica inesperada. Más allá del puesto 16 conseguido por el argentino con Alpine, producto de una floja estrategia, el foco de atención se lo llevó una acusación inusual: Nico Hülkenberg, experimentado piloto alemán de Sauber, lo responsabilizó por el trompo que protagonizó en la vuelta 45 del circuito de Marina Bay.

La situación ocurrió cuando Colapinto venía defendiendo su posición en un tramo de carrera en el que la degradación de neumáticos era extrema. En ese contexto, Hülkenberg lo perseguía con insistencia en busca de un sobrepaso, hasta que perdió el control de su monoplaza, realizó un trompo y estuvo a centímetros de impactar contra el auto del argentino.

El alemán, que había largado desde la undécima plaza y terminó último, en su intentó por explicar su pobre desempeño, sorprendió al apuntar directamente contra Colapinto al finalizar la competencia.

“Fue un trompo bastante grande, tuve suerte de no golpear nada. Franco frenó 100 metros antes, no sé por qué. Probablemente quería sorprenderme de alguna manera y lo consiguió”, lanzó el piloto de 38 años en zona mixta sobre una maniobra en la que las cámaras no exhiben ninguna irregularidad por parte del argentino.

La respuesta de Colapinto a las acusaciones de Hülkenberg

Tras la carrera, Colapinto también fue consultado por los dichos del alemán y, aunque visiblemente frustrado por el rendimiento del auto, respondió con mesura. “No sé, solo lo vi girar en el espejo. No puedo decirte mucho, él debería contarte desde su perspectiva”, expresó el argentino ante los medios.

Acto seguido, volvió a enfocarse en su descargo sobre la carrera y el estado del monoplaza. “Fue una carrera muy frustrante. Le pongo garra, pero no sale nada. Vamos muy despacio, por momentos es inmanejable el auto”, comentó en diálogo con ESPN, dejando en claro que su preocupación no fue el incidente con Hülkenberg, sino el bajo rendimiento del Alpine.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Con el Gran Premio de Singapur ya en el pasado, lo próximo en el calendario de la Fórmula 1 es el Gran Premio de Las Américas el fin de semana del 19 de octubre. El circuito ubicado en Austin, Texas, en Estados Unidos, es uno de los más anchos y atractivos del calendario, que suele ser el escenario de las mejores carreras de la temporada.

