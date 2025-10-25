El polémico gesto de Flavio Briatore al confirmarse que Colapinto quedó 20° en la qualy del GP de México

Luego de un viernes positivo para Franco Colapinto en el GP de México (9° y 18° en las FP, pero mejor que Paul Aron y Pierre Gasly), el sábado se vio un retroceso respecto al rendimiento del piloto argentino de Alpine. Es que tanto en la tercera práctica libre como en la clasificación, el 43 terminó en la posición 20 de la parrilla y será ese su lugar de largada en la carrera del domingo.

En la última vuelta de la Q1, Colapinto venía mejorando su tiempo y podía quedar por encima de Gasly -largará 18°-, pero en la zona de chicanas del circuito Hermanos Rodríguez pisó ambos vértices de la pista y perdió varios segundos al irse de la zona delimitada.

Además de la lógica frustración y enojo del propio Franco, quien se mostró descontento con esta situación fue Flavio Briatore. Puertas adentro de Alpine sabían que ninguno de los dos monoplazas estaba en condiciones de pasar a Q2 salvo un milagro, pero querían evitar un 20° y 18° lugar en la parrilla de la carrera. Por ese motivo, el asesor deportivo de la escudería no ocultó su enojo cuando terminó la Q1.

Sin haber mostrado reacciones previas de Briatore en acciones de Gasly, las cámaras de la transmisión oficial de la Fórmula 1 mostraron un gesto de frustración del italiano cuando Colapinto se despistó.

Tweet placeholder

Con cara de enojo y levantando la mano izquierda en tono de disgusto, se pudo ver un líder de Alpine de malas por la performance mostrada en la clasificación del GP de México. Este domingo desde las 17 horas (de Argentina) se podrá ver la carrera a través de Disney +. Allí, Franco Colapinto buscará hacer lo imposible, y revertir una mala clasificación con un monoplaza que no posee las mejores condiciones.

Publicidad

Publicidad

ver también El lapidario pronóstico de Franco Colapinto para el GP de México tras quedar 20° en la qualy: “No nos sale”

Qué dijo Colapinto tras la qualy

Ni bien finalizó su participación en la clasificación, se acercó a la zona mixta y se descargó. “La Q2 era imposible. Creo que 16° o 17° podía haber quedado, pero es un auto muy difícil“, manifestó en primera instancia el oriundo de Pilar. Inmediatamente después, agregó: “Le pegué a un piano como todos y las gomas de adelante se levantaron, no tenía dirección”.

De cara a lo que será la carrera de este domingo en el reconocido Autódromo Hermanos Rodríguez, Franco no tardó en dar su pronóstico de manera anticipada. “Tenemos que buscar esa última milésima y no nos sale”, expresó. Pocos segundos más tarde y con mejor ánimo, el bonaerense también sostuvo: “Hay que mejorar para mañana y que sea un mejor día”.

Como volvió a tener problemas con su monoplaza, un hecho ya habitual y que rara vez no sucede, el argentino volvió a apuntar hacia ese lado. “Es un auto muy complicado. Hay que trabajar para mañana pero va a ser difícil“, expuso ante los medios presentes. “Vamos a ver qué pasa, está siendo un finde que no nos está cayendo bien, como la mayoría, ja”, completó con una sutil ironía.

Publicidad

Publicidad

Así quedó la parilla de largada para el GP de México

Lando Norris Charles Leclerc Lewis Hamilton George Russell Max Verstappen Kimi Antonelli Carlos Sainz Oscar Piastri Isack Hadjar Oliver Bearman Yuki Tsunoda Esteban Ocon Nico Hulkenberg Fernando Alonso Liam Lawson Gabriel Bortoleto Alexander Albon Pierre Gasly Lance Stroll Franco Colapinto

A qué hora se corre el GP de México

La carrera tendrá lugar el domingo 26 de octubre, desde las 17 de Argentina. Será a un total de 71 vueltas. Después, llegará la recta final de la temporada, con solo cuatro circuitos por disputarse: Brasil (Interlagos), Las Vegas, Qatar (Losail) y Abu Dhabi (Yas Marina).

DATOS CLAVE

Franco Colapinto largará desde la posición 20 en la parrilla del GP de México del domingo.

largará desde la en la parrilla del GP de del domingo. El piloto argentino no pudo mejorar su tiempo en Q1 tras pisar ambos vértices en la zona de chicanas .

. Flavio Briatore, asesor de Alpine, mostró su frustración por la performance de Colapinto en la clasificación.

Publicidad