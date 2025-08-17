El reconocimiento que se ganó Franco Colapinto de parte de la Fórmula 1 en un fuerte análisis del año de Alpine: “Futuro brillante”

Tras el Gran Premio de Hungría, la Fórmula 1 transita el receso de verano, durante el cual cada escudería se encuentra de vacaciones hasta el último fin de semana de agosto. Y aprovechando ese parate, los análisis de mitad de temporada se encuentran a la orden del día, en los cuales Franco Colapinto es uno de los protagonista. Primero, no fue bien rankeado por un medio británico. Sin embargo, horas más tarde terminó siendo reconocido por la propia Máxima.

A través de su página web oficial, la F1 publicó un detallado informe sobre el rendimiento de Alpine en lo que va del año. Reconoce que vivió “una temporada llena de acontecimientos“, en la que se incluyen el ascenso de Colapinto en lugar de Jack Doohan y el cambio de su director de equipo, como también las falencias que mostró el monoplaza. “El coche no es lo suficientemente rápido, lo que ha dejado al equipo de Enstone en la última posición de la clasificación por equipo“, sentenció la propia Fórmula 1.

A raíz del flojo rendimiento de la escudería, el único aspecto positivo que destacaron fue el sexto puesto de Pierre Gasly en el GP de Gran Bretaña, que le otorgó los únicos 20 puntos que tiene acumulados hasta el momento. Por eso, la F1 reconoce que el contexto obligó a que Alpine ya ponga el foco en la próxima temporada y las nuevas regulaciones.

Colapinto recibió el apoyo de la Fórmula 1.

Fue bajo ese pensamiento a futuro el momento donde el análisis se detuvo a dejar una positiva premisa sobre Colapinto: deben darle una mano para que recupere su nivel. “Más allá de 2026, también es necesario centrarse en ayudar a Colapinto a superar una etapa difícil en su carrera en la F1. El argentino demostró su capacidad la temporada pasada con Williams, pero aún no ha alcanzado ese nivel con un Alpine“, enfatizó el informe, manteniendo en alto cierta confianza por el pilarense.

Y lo ratificó al sentenciar: “Si logran que funcione a pleno rendimiento junto a Gasly, las perspectivas para el futuro parecen más brillantes, así como sus esperanzas de terminar un poco más arriba en la clasificación“. Un buen augurio que puede ser clave pensando no solo en la confianza de Colapinto tras el receso, sino en asegurarse un asiento para el año que viene.

El objetivo de hacerse con una plaza en 2026

Vale recordar que, a pesar de tener un lugar asegurado hasta el final de temporada, la situación del piloto argentino para 2026 se vuelve una absoluta incógnita. Actualmente, son ocho los lugares libres para la siguiente campaña de Fórmula 1, incluyendo el asiento que liberará Colapinto en diciembre. Las siete plazas restantes son una en Red Bull, dos en Racing Bulls, dos en Mercedes y dos en Cadillac.

En ese sentido, Colapinto tendrá el objetivo de reunir méritos para justificar su permanencia en la categoría. Por delante le quedan 10 carreras en el calendario, las cuales afrontará con el plus de haber participado en ellas con Williams el año pasado. La primera parada será el GP de Países Bajos, durante el fin de semana del 29 al 31 de agosto.

