Franco Colapinto tomó su lugar en la Fórmula 1, desapareció de manera inesperada y confirmó su regreso al automovilismo: “Muy emocionado”

En 2024, Franco Colapinto supo meterse definitivamente en el radar de la Fórmula 1. El piloto argentino daba el salto definitivo en su carrera al convertirse en el nuevo piloto titular de Williams a partir del Gran Premio de Italia. Sin embargo, ese movimiento también dejó una víctima directa: Logan Sargent, el estadounidense que perdió su butaca a manos del argentino en la escudería británica.

Sargent desembarcó en 2023 en la Fórmula 1 con la expectativa de convertirse en la cara estadounidense de la categoría. Sin embargo, su rendimiento quedó por debajo de lo esperado y, tras ciertos errores costosos, Williams no dudó en mover fichas. Así, mientras Colapinto se afianzaba como protagonista, el piloto de 24 años desaparecía poco a poco de la élite automovilística de elite.

Ahora, a pocas semanas de cumplirse un año de su partida de la F1, y luego de intensas especulaciones acerca de un posible retiro prematuro de parte de Sargeant para centrarse en “otros intereses”, el piloto sorprendió al anunciar su su regreso a las pistas. Aunque en un desafío diferente: la IMSA SportsCar Championship, el campeonato de Resistencia más importante de Norteamérica.

El estadounidense fue anunciado por el equipo PR1 Matthiassen Motorsports como nuevo piloto de la escudería y participará en las dos últimas pruebas de la categoría LMP2: las seis Horas de Indianápolis, el próximo 21 de septiembre, y la mítica Petit Le Mans, de 10 horas, en Road Atlanta, el 11 de octubre.

Logan Sargeant volverá a las pistas tras su experiencia en Williams (Getty Images)

El propio director y copropietario del equipo, Bobby Orgel, dio la bienvenida al expiloto de Williams con palabras de entusiasmo. “Estamos muy emocionados de que Logan pueda unirse a nosotros. Estoy seguro de que su ritmo será excepcional y todos trabajaremos bien juntos. La oportunidad de realizar pruebas antes de la carrera de Indianápolis debería ser justo lo que necesitamos”, expresó.

Sargent, por su parte, también mostró ilusión en lo que significa un nuevo capítulo en su trayectoria. “Estoy super emocionado de volver a subirme a un coche para las dos últimas carreras de LMP2 en IMSA. Es una gran oportunidad para pilotar en dos circuitos especiales y ayudar a mis compañeros. Tengo muchas ganas de contribuir al éxito y aportar mi experiencia a todos los involucrados”, sostuvo el estadounidense, que compartirá auto con Benjamin Pedersen y Naveen Rao en el Oreca 07 Gibson #51.

El regreso de Sargent sorprende porque hasta hace unos meses se lo daba prácticamente retirado del automovilismo, tras desvincularse de Williams y el programa Hypercar de Genesis Magma Racing a comienzos de 2024. En definitiva, mientras Colapinto consolida su lugar en la F1, Sargent busca reinventarse y volver a empezar, ahora desde su país natal.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en Fórmula 1

Luego del Gran Premio de Hungría, la Fórmula 1 entró en su receso de mitad de temporada. La reanudación se dará el último fin de semana de agosto en el autódromo internacional de Zandvoort, ubicado en el municipio costero de Países Bajos.

El cronograma indica que la preparación comenzará el viernes 29 de agosto con las primeras pruebas (FP1 7:30 y FP2 11:00), mientras que el sábado 30 de este mismo mes se llevará a cabo la FP 3 a las 6:30 y la clasificación a las 10:00. Por último, el domingo 31 de agosto, desde las 10:00, se correrá el GP de los Países Bajos.

