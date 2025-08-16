El medio inglés que liquidó a Franco Colapinto y lo rankeó por debajo de Jack Doohan en la Fórmula 1: “Un error de Alpine”

Con la Fórmula 1 en pleno receso de verano, es momento de análisis en la élite automovilística. Mientras los fanáticos siguen de cerca la cuenta regresiva para la vuelta a las pistas, pautada para el 29 de agosto, los equipos recapitulan su rendimiento hasta el momento y corrigen detalles para afrontar la última etapa de la temporada. A su modo, desde la prensa inglesa realizaron su propia investigación, en la cual Franco Colapinto recibió una dura devolución.

En las últimas horas, el prestigioso medio británico, The Race, realizó una ranking de los pilotos novatos y su nivel en lo que va del año. El mismo se basó “en el ritmo, el número de errores, la ejecución general y otros factores que contribuyen al rendimiento” y para su desarrollo fueron tenidos en cuenta aquellos que debutaron en la presente temporada o su participación en 2024 fue escasa.

Uno de los pilotos que cumplió con los requisitos para participar fue Colapinto, aunque formar parte provocó que reciba un devolución inesperada: el sexto y último puesto, incluso quedando por detrás de Jack Doohan, quien acabó quinto. Sí, el rendimiento del argentino con Alpine fue calificado como peor del demostrado por el piloto australiano, al cual reemplazó a mitad de la temporada.

“Ha pasado por momentos difíciles“, justificó The Race la elección de enviar al fondo del ranking a Colapinto. Y redobló la apuesta al calificar como “un error de Alpine” dejar afuera de la parrilla a Doohan. Aunque el medio inglés dio marcha atrás con su análisis al reconocer que el pilarense, por momentos, tuvo “un ritmo bueno en comparación con (Pierre) Gasly, incluso en Canadá, donde corrió en los puntos en la primera etapa, y la última vez en Hungría”.

Franco Colapinto fue calificado como el peor novato de la Fórmula 1 por The Race.

A su vez, tampoco pasó por alto las dificultades externas que lo perjudicaron. “No sorprende que aún no haya mostrado su mejor nivel dadas las dificultades de Alpine y su tardío inicio de temporada“, agregó. Y así como defendió a Doohan, también pidió paciencia por el argentino: “Sería un error no dejar que tenga la oportunidad de aprovechar su difícil comienzo“.

Entonces, ¿por qué Doohan quedó por delante de Colapinto? A pesar de haber contado con una pretemporada y de contar con una lista de contratiempos mientras era dueño del monoplaza (accidentes en Australia y Japón, colisiones en China y algunos problemas en Baréin), según explicó The Race, el australiano “mostró destellos de velocidad capaz de superar a Pierre Gasly con un poco más de regularidad que su sucesor”.

Jack Doohan, piloto al que reemplazó Colapinto en Alpine.

No obstante, consideró que “tanto Doohan como Colapinto, no han tenido muy buenas cartas esta temporada”. Por ello, cerró: “es inevitable que hayan acabado en los dos últimos puestos de nuestra clasificación“.

El análisis sobre Doohan y el resto de pilotos del ranking

Tras una extensa justificación por la sexta y quinta ubicación asignada a Colapinto y Doohan, The Race le dio paso al resto de su propio ranking. El cuarto lugar se lo otorgó a Kimi Antonelli, de Mercedes. Y para justificar la elección, volvieron a soltar un dardo para el piloto argentino. “Es el opuesto de uno de los pilotos que lo preceden en esta lista“, marcaron acerca de su temporada “decente, pero no extraordinaria”.

Luego, la medalla de bronce le correspondió a Ollie Bearman (Haas) gracias a su “llamativa velocidad”. En el segundo puesto apareció Gabriel Bortoleto (Sauber), “una estrella poco conocida al principio de la temporada”. “Ha demostrado ser rápido, inteligente, aprende rápido y ahora es capaz de marcar con regularidad“, expresaron.

Por último, el primer puesto le fue asignado a Isack Hadjar (Racing Bulls). “Fue una revolución“, escribió The Race, demostrando cierto asombro. “Sus actuaciones contra el regreso de Liam Lawson han sido sólidas y se ha catapultado a la contienda por el ascenso a Red Bull el año que viene“, pronosticaron en el cierre de su análisis de media temporada.

