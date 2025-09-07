Franco Colapinto, frustrado tras quedar 17° en el GP de Italia de la Fórmula 1: “Muy solo toda la carrera, fue bastante aburrida”

Este domingo se corrió el Gran Premio de Italia, uno de los más emblemáticos de la Fórmula 1 que tiene lugar en el circuito de Monza. Franco Colapinto no tuvo su mejor jornada a bordo de su Alpine y finalizó en el puesto 17, solamente por delante de Hulkenberg -que ni siquiera largó-, Fernando Alonso -que tuvo que abandonar- y Ocon, quien fue sancionado. El vencedor de la carrera fue Max Verstappen y en la cima de la tabla continúa Oscar Piastri, seguido de cerca por Lando Norris, su compañero de escudería.

No fue una buena jornada para los Alpine, así y todo, Pierre Gasly pudo escalar algunos puestos y terminar más delante de lo que largó, mientras que Franco Colapinto concluyó en la misma posición, aunque detrás quedaron los abandonos y un sancionado, por lo que el balance no fue para nada positivo.

Cabe destacar que el circuito ya lo conocía, tanto de su paso por la F2 como también por lo realizado la temporada pasada en Williams en la máxima categoría. Con la carrera terminada, el pilarense habló con la prensa y se mostró frustrado por su actuación en Monza.

ver también GP de Italia de la Fórmula 1: ganó Max Verstappen y Colapinto quedó 17°

¿Qué dijo Franco Colapinto tras el GP de Italia?

Una vez finalizado el Gran Premio de Italia, Franco Colapinto dialogó con ESPN y no pudo evitar mostrar su fastidio tras quedar en la posición número 17: “Fue una carrera muy larga, muy dura, nosotros no teníamos ritmo, estuve muy solo toda la carrera. Me voy con un poco de bronca, hay que mejorar para la próxima. No pudimos hacer nada, una pena, fue bastante aburrida”. Por otro lado, reveló que el equipo le pidió que haga intercambio de posiciones con Gasly, al ser consultado por el motivo, Colapinto respondió: “No sé”.

Briatore, Colapinto y Gasly. (Foto: Getty).

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Luego de unas semanas intensas, la Fórmula 1 se toma dos semanas sin competición, pero les servirá a los equipos para trabajar en los autos y en las estrategias de cara a las últimas ocho carreras de la temporada en la que todo indica que el título no se le escapará a McLaren ya que sos dos pilotos están peleando en la cima, con Piastri por delante de Norris. El próximo Gran Premio será en Bakú, Azerbaiyán, el domingo 21 de septiembre.

Publicidad

Publicidad

ver también Los dos motivos por los que Franco Colapinto terminó 17° en el Gran Premio de Italia