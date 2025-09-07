Los dos motivos por los que Franco Colapinto terminó 17° en el Gran Premio de Italia

Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Italia por la decimosexta fecha del Campeonato de la Fórmula 1. Allí, donde el ganador fue Max Verstappen con un notable desempeño individual, Franco Colapinto finalizó en el puesto 17 por dos cuestiones muy particulares que sucedieron durante la acción en la pista: un despiste por error propio y una inesperada molestia muscular.

En el mítico Autódromo Nacional de Monza, el piloto argentino debió afrontar varios sucesos que no estaban en la planificación inicial, que perjudicaron su rendimiento y la estrategia que había establecido Alpine desde un principio, tanto para él como para su compañero Pierre Gasly, que terminó 16° apenas por delante del oriundo de Buenos Aires.

Lo cierto es que Colapinto se pasó de largo en una de las curvas, que significó una pérdida de ritmo importante y derivó en varios segundos desperdiciados por una mala maniobra que es considerado un error no forzado por el corredor de 22 años. En ese momento en cuestión, Franco perdió el puesto con su ladero de la escudería francesa, que aprovechó este error y lo adelantó.

Sin embargo, esa salida de la pista no fue la única particularidad que debió enfrentar el pilarense durante la acción en el GP de Italia. Para sorpresa de todos y algo que pocos notaron durante la carrera, el ex Williams Racing también tuvo que sortear un desafortunado dolor que le impidió mejorar su ritmo y hacer un buen papel con su monoplaza sobre el asfalto de Monza.

En definitiva, Colapinto sufrió un problema físico. A través de su radio, le comunicó a su equipo una molestia muscular que tenía y no le dejaba manejar con comodidad. “No puedo… Me está dando un calambre”, le informó a los ingenieros para que estén al tanto de este dilema que tuvo que padecer en medio de la carrera y no fue nada sencillo de pasar.

Las posiciones del GP de Italia

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Alex Albon (Williams) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Oliver Bearman (Haas) Yuki Tsunoda (Red Bull) Liam Lawson (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF Nico Hulkenberg (Kick Sauber)- DNF

Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Oscar Piastri (McLaren) – 324 pts Lando Norris (McLaren) – 293 pts Max Verstappen (Red Bull) – 230 pts George Russell (Mercedes) – 194 pts Charles Leclerc (Ferrari) – 163 pts Lewis Hamilton (Ferrari) – 117 pts Alex Albon (Williams) – 70 pts Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 66 pts Isack Hadjar (Racing Bulls) – 38 pts Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 pts Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 pts Esteban Ocon (Haas) – 28 pts Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts Liam Lawson (Racing Bulls) – 20 pts Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 pts Carlos Sainz (Williams) – 16 pts Oliver Bearman (Haas) – 16 pts Yuki Tsunoda (Red Bull) – 12 pts Franco Colapinto (Alpine) – 0 pts Jack Doohan (Alpine) – 0 pts

