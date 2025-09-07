Con críticas a Alpine y Colapinto en el puesto 17, los memes de del GP de Italia

No fue la carrera esperada ni por Franco Colapinto, ni por Alpine, ni por los fanáticos argentinos de la Fórmula 1. El pilarense tuvo oportunidades de escalar, llegó a estar en el puesto 12, pero finalmente terminó en la posición 17 en el Gran Premio de Italia, que se corre en el emblemático circuito de Monza, en el cualresultó ganador Max Verstappen. El pilarense solamente quedó delante de Hulkenberg, Alonso -los dos abandonaron- y de Ocon, que recibió dos sanciones.

Cabe destacar que la clasificación tampoco había sido realmente buena para ninguno de los Alpine y que largaron en los puestos del final. Tanto Colapinto como Gasly tuvieron oportunidades de superar a sus rivales cercanos, pero a mediano plazo los volvían a superar, dejando en claro que la escudería francesa es de las más limitadas de la categoría.

La carrera se vivió con gran pasión en las redes sociales y los memes están a orden del día. En esta oportunidad, hubo algunas críticas hacia Franco Colapinto, pero -como suele ser habitual- quien más cuestionamientos recibió fue Alpine, que claramente está viviendo un 2025 muy complicado en todos los aspectos. No fue correcta la estrategia, el antecedente del GP de Países Bajos, en el que le privaron al argentino de sumar su primer punto, todavía duele para los argentinos y la realidad es que no hay buenas sensaciones de cara a lo que viene.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto?

Luego de unas semanas intensas, la Fórmula 1 se toma dos semanas sin competición, pero les servirá a los equipos para trabajar en los autos y en las estrategias de cara a las últimas ocho carreras de la temporada en la que todo indica que el título no se le escapará a McLaren ya que sos dos pilotos están peleando en la cima, con Piastri por delante de Norris. El próximo Gran Premio será en Bakú, Azerbaiyán, el domingo 21 de septiembre.

Los mejores memes tras el GP de Italia

