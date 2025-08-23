Franco Colapinto lo reemplazó en Alpine y cuestionó la estructura desde su nueva escudería en la Fórmula 1: “Estoy en un entorno más saludable”

A mediados del 2024, Alpine confirmó que iba a realizar cambios en su equipo de la Fórmula 1 al romper la sociedad francesa de Pierre Gasly y Esteban Ocon. Este último, ante la posibilidad de ser finalmente el piloto principal de una escudería tras cuatro años en la ex Renault detrás de Fernando Alonso y el mencionado Gasly, aceptó un contrato para ser el nuevo corredor de Haas Ferrari, para una temporada 2025 en la que tendrían renovación total de su parrilla.

Así las cosas, Alpine decidió reemplazar a Ocon con juventud, y es por eso que eligieron a Jack Doohan como el compañero de Gasly en primera instancia. Ante los malos resultados del australiano, Franco Colapinto dejó su lugar de piloto de reserva para subir a la F1 a partir del GP de Emilia-Romaña.

Con 14 carreras disputadas esta temporada, todas ellas con Haas, Esteban Ocon recordó su paso por Alpine y fue muy crítico al comparar las dos realidades. “Comparado con mi experiencia anterior, estoy en un entorno más saludable“, comenzó el piloto francés, arremetiendo contra la ex Renault en diálogo con Motorsport.

Para justificar esta fuerte frase, Ocon sostuvo: “Nadie se esconde detrás de nada. Si no hacemos algo bien, hablamos de ello y esperamos no repetirlo. Y lo hablamos de inmediato al final de la carrera. Y eso es bueno, porque si no lo hablas -que es lo que me pasó antes-, entonces lo volverás a hacer. Esa es la clave”.

Incluso, el actual corredor de Haas fue más allá, y soltó una crítica para el equipo que ahora tiene a Gasly y Colapinto en sus filas respecto a lo anímico de la escudería. “Este equipo está increíblemente motivado. Puede sonar loco, pero he visto a gente desmotivada en el pasado, incluso trabajando en el paddock de Fórmula 1. Y eso es probablemente lo peor”, señaló.

Colapinto y Ocon, compitiendo en el GP de Montecarlo (Getty)

Publicidad

Publicidad

Hoy por hoy, Haas parece ser el rival directo de Alpine en el campeonato de constructores, ya que uno marcha 9° con 35 puntos y el otro último con 20. Sobre el rendimiento general de la escudería, Ocon cerró: “Se decía que éramos el equipo más pequeño. Lo somos. Pero, ya saben, algunas de estas reacciones son de primer nivel”.

La próxima carrera de la Fórmula 1

La próxima carrera de Franco Colapinto y toda la F1 será en el Circuito de Zandvoort, pero habrá que esperar unos días más para disfrutarla. El fin de semana del 24 de agosto será el último del parate de verano en Europa, antes del inicio de la segunda mitad de la temporada.

Los pilotos volverán a subirse a sus monoplazas el viernes 29 de agosto con las prácticas libres: la primera a las 7:30 y la segunda a las 11. El sábado 30 a las 6:30 será la FP3, mientras que a las 10 se llevará a cabo la clasificación. La largada del Gran Premio de los Países Bajos está programada para el domingo 31 de agosto a las 10 (hora de Argentina). Todo se podrá ver por Disney+.

Publicidad

Publicidad

El calendario de la segunda mitad de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto

Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre

Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre

Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre

Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

Tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la F1 2025