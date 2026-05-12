Gucci podría invertir hasta 60 millones para ser patrocinador principal de Alpine en la F1 2027

La escudería francesa finalmente tendría el respaldo de una potencia de la moda, tras pasar las últimas cuatro temporadas junto a BWT.

En este 2026, Alpine ha dado un paso adelante desde lo deportivo, posicionándose en las primeras cuatro carreras de la temporada como la quinta fuerza dentro del campeonato, a la vez que afianzó a su dupla de Pierre Gasly y Franco Colapinto como una de las más sólidas de la parrilla. Y ahora buscarán dar el siguiente paso desde lo económico.

La Fórmula 1 se vive por Disney+

BWT ha sido el patrocinador principal de Alpine desde 2022, aportando una inversión cercana a los 30 millones de dólares anuales, pero ese acuerdo termina en este 2026 y, de cara a la próxima temporada, ese lugar lo podría ocupar Gucci. El acuerdo con el gigante de la moda significaría una inyección que podría alcanzar hasta los 60 millones, doblando los números actuales.

Si bien Gucci es una casa italiana, sus propietarios actuales son franceses; el Grupo Kering es el conglomerado que maneja todo lo relacionado con la marca y tiene cercanos vínculos con la directiva de Alpine, lo cual facilitaría las negociaciones. El nombre clave en todo esto es Luca De Meo, antiguo CEO de Renault (2020-2025), quien es el actual CEO de Kering.

Luca de Meo, el nexo entre Renault/Alpine y Gucci. (Getty)

Las marcas top del mundo de la moda apuestan a la Fórmula 1

Mientras adidas y Castore se reparten la mayor parte de las indumentarias de carrera de las diferentes escuderías de la Fórmula 1, marcas de otro calibre empiezan a aparecer en este mundo.

Hugo Boss trabaja directamente con Aston Martin y Tommy Hilfiger lo hace con la escudería norteamericana Cadillac, recientemente añadida al campeonato mundial. Esto es una clara muestra de cómo marcas de otro perfil, más asociadas con el lujo y la última moda ya apuntan a la Fórmula 1 como un mercado prometedor para ellas.

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Las grandes marcas de la moda se fijan en la F1.

Gucci tendría en Alpine una asociación que podría ir más allá, convirtiéndose en su Main Sponsor y teniendo influencia en otros aspectos, como el livery del coche e incluso el nombre de la escudería partiendo del 2027. Desde Alpine no lo han confirmado, pero tampoco han negado la existencia de negociaciones en curso.

Síntesis

El patrocinio de BWT de 30 millones de dólares anuales con Alpine finaliza en 2026.

de anuales con Alpine finaliza en 2026. Gucci negocia un acuerdo de 60 millones de dólares para ser patrocinador principal en 2027.

negocia un acuerdo de para ser patrocinador principal en 2027. Marcas del mismo perfil, como Hugo Boss y Tommy Hilfiger, ya han hecho su llegada a la Fórmula 1.