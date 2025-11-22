Es tendencia:
Fórmula 1

Franco Colapinto se lamentó por el error que lo dejó 15º en la clasificación del GP de Las Vegas: “La vuelta era muy buena”

Colapinto cometió algunos errores que no le permitieron mejorar y largará desde el puesto 15.

Por Germán Celsan

Franco Colapinto se lamentó por no haber entrado en Q3
© GettyFranco Colapinto se lamentó por no haber entrado en Q3

Franco Colapinto terminó en el puesto 15 la clasificación del Gran Premio de Las Vegas, luego de enfrentarse a una pista en condiciones muy complicadas, con la inesperada lluvia que dejó el circuito completamente mojado. El argentino cometió varios errores en sus vueltas rápidas, que le impidieron cerrar una vuelta consistente y tener una mejor posición de partida en la carrera de mañana.

Mira toda la acción de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas por Disney+

Luego de su actuación, el piloto argentino dialogó con los medios presentes en Las Vegas y reconoció que podría haber ganado algún que otro puesto más: “Venía en una buena anteúltima vuelta, bajando mucho, como un segundo. Toqué el piano y se me puso el auto de costado, y después no tenía batería para la última vuelta. Una pena porque esa vuelta era muy buena, no sé si décimo, pero 11 hubiera quedado seguro“, declaró el argentino.

“Fue una qualy difícil”, reconoció Colapinto. “Una buena experiencia, pero muy difícil. Muy poco grip, mucho spray, gomas que se sobrecalentaban mucho. Muy difícil, pero mañana intentaremos estar mejor. No pasamos al final, pero estábamos más cerca que en seco. Hay que entender por qué y habrá que trabajar para mejorar y mañana tener una buena carrera.”

La maniobra que dejó a Colapinto sin chances de Q3

Tweet placeholder

El Gran Premio de Las Vegas será en la madrugada del domingo, al mismo horario que esta clasificación. Es decir, dará inicio a la 01:00hs en horario argentino.

Resultados de la clasificación del Gran Premio de Las Vegas

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Carlos Sainz (Williams)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Oscar Piastri (McLaren)
  6. Liam Lawson (Racing Bulls)
  7. Fernando Alonso (Aston Martin)
  8. Charles Leclerc (Ferrari)
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  10. Pierre Gasly (Alpine)
  11. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)
  12. Lance Stroll (Aston Martin)
  13. Esteban Ocon (Haas)
  14. Oliver Bearman (Haas)
  15. Franco Colapinto (Alpine)
  16. Alex Albon (Williams)
  17. Kimi Antonelli (Mercedes)
  18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  19. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  20. Lewis Hamilton (Ferrari)
En síntesis

  • Franco Colapinto finalizó la clasificación del Gran Premio de Las Vegas en el puesto 15 bajo condiciones de lluvia.
  • Franco Colapinto afirmó que, sin errores, podría haber clasificado en el puesto 11, ya que venía bajando un segundo.
  • Colapinto reconoció que la clasificación fue “muy difícil” por el “poco grip” y el “mucho spray” en la pista mojada.
germán celsan
Germán Celsan

