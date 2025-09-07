Es tendencia:
Fórmula 1

Franco Colapinto, tajante antes del GP de Italia: “Va a ser muy difícil hoy”

El piloto argentino habló previo a la carrera y explicó que será difícil para su escudería.

Por Marco D'arcangelo

Franco Colapinto, piloto de Alpine.
© GettyFranco Colapinto, piloto de Alpine.

Este domingo, en el Autódromo Nacional de Monza se llevará a cabo el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, en lo que será la décimosexta carrera en lo que va de la temporada. En la misma, el argentino Franco Colapinto largará 17° tras subir una posición por la sanción a Isack Hadjar.

Previo al inicio de esta carrera, el piloto oriundo de Pilar habló en una entrevista con ESPN. Allí, hizo un breve análisis de la Qualy, en la que no tuvo una buena performance al terminar 18° y fue tajante al explicar que será difícil este GP debido a que a su monoplaza le cuesta en las rectas. 

No tuvimos una buena clasificación, largamos muy atrás y no es lo ideal. Vamos a tener que trabajar para ir para adelante e intentar aprovechar las oportunidades con la estrategia”, inició sobre el plan para esta carrera, en la que largará tres posiciones por delante de Pierre Gasly, su compañero de escudería. 

Y agregó: “Vamos a tener una diferencia entre los pilotos para ver si alguno la pega, si encuentra un VSC, un mejor momento para parar y si logra subir posiciones para estar cerca de los puntos. Va a ser muy difícil hoy, así que vamos a dar lo mejor e intentar hacer una buena carrera. Esperemos tener un buen ritmo”.

Así será la parrilla de largada del GP de Italia

  1. Max Verstappen – Red Bull
  2. Lando Norris – McLaren
  3. Oscar Piastri – McLaren
  4. Charles Leclerc – Ferrari
  5. George Russell – Mercedes
  6. Kimi Antonelli – Mercedes
  7. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber
  8. Fernando Alonso – Aston Martin
  9. Yuki Tsunoda – Red Bull
  10. Lewis Hamilton – Ferrari*
  11. Ollie Bearman – Haas
  12. Carlos Sainz – Williams
  13. Nico Hulkenberg – Kick Sauber
  14. Alex Albon – Williams
  15. Esteban Ocon – Haas
  16. Lance Stroll – Aston Martin
  17. Franco Colapinto – Alpine
  18. Liam Lawson – VCARB
  19. Pitlane Pierre Gasly – Alpine
  20. Pitlane Isack Hadjar – VCARB

*Cabe destacar que Hamilton terminó quinto en la Qualy, pero debido a una sanción en el GP de Países Bajos bajó cinco posiciones en la largada. 

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

