Franco Colapinto, tajante antes del GP de Italia: “Va a ser muy difícil hoy”

Este domingo, en el Autódromo Nacional de Monza se llevará a cabo el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, en lo que será la décimosexta carrera en lo que va de la temporada. En la misma, el argentino Franco Colapinto largará 17° tras subir una posición por la sanción a Isack Hadjar.

Previo al inicio de esta carrera, el piloto oriundo de Pilar habló en una entrevista con ESPN. Allí, hizo un breve análisis de la Qualy, en la que no tuvo una buena performance al terminar 18° y fue tajante al explicar que será difícil este GP debido a que a su monoplaza le cuesta en las rectas.

“No tuvimos una buena clasificación, largamos muy atrás y no es lo ideal. Vamos a tener que trabajar para ir para adelante e intentar aprovechar las oportunidades con la estrategia”, inició sobre el plan para esta carrera, en la que largará tres posiciones por delante de Pierre Gasly, su compañero de escudería.

Y agregó: “Vamos a tener una diferencia entre los pilotos para ver si alguno la pega, si encuentra un VSC, un mejor momento para parar y si logra subir posiciones para estar cerca de los puntos. Va a ser muy difícil hoy, así que vamos a dar lo mejor e intentar hacer una buena carrera. Esperemos tener un buen ritmo”.

Así será la parrilla de largada del GP de Italia

Max Verstappen – Red Bull Lando Norris – McLaren Oscar Piastri – McLaren Charles Leclerc – Ferrari George Russell – Mercedes Kimi Antonelli – Mercedes Gabriel Bortoleto – Kick Sauber Fernando Alonso – Aston Martin Yuki Tsunoda – Red Bull Lewis Hamilton – Ferrari* Ollie Bearman – Haas Carlos Sainz – Williams Nico Hulkenberg – Kick Sauber Alex Albon – Williams Esteban Ocon – Haas Lance Stroll – Aston Martin Franco Colapinto – Alpine Liam Lawson – VCARB Pitlane Pierre Gasly – Alpine Pitlane Isack Hadjar – VCARB

*Cabe destacar que Hamilton terminó quinto en la Qualy, pero debido a una sanción en el GP de Países Bajos bajó cinco posiciones en la largada.

Publicidad

Publicidad

ver también El inesperado motivo por el que Jack Doohan sigue condicionando el rendimiento de Franco Colapinto en Alpine