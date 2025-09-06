El inesperado motivo por el que Jack Doohan sigue condicionando el rendimiento de Franco Colapinto en Alpine

La clasificación del Gran Premio de Italia no fue la mejor para Alpine. Mientras Max Verstappen se adueñó de la pole, la escudería francesa no logró superar el corte de la Q1. Así, Franco Colapinto se quedó en la 18° posición y su compañero Pierre Gasly en la 19°. Sin embargo, una penalización de último momento a Isack Hadjar movió la grilla y permitió que los dos pilotos ganaran un puesto más.

A pesar de que finalmente Colapinto largará 17° y por delante de Gasly, lo cierto es que el francés contará con un detalle que puede marcar la diferencia en la carrera del domingo: estrenará motor fresco en Monza, a diferencia del argentino. ¿La razón? Los antecedentes de Jack Doohan en el monoplaza.

La propia FIA confirmó el cambio de unidad de potencia, una estrategia que también siguieron Verstappen, Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto y Alex Albon. La modificación, que en este caso no implica penalización, podría traducirse en una mejora sensible en el rendimiento. Según explicó el expiloto Juan Cruz Álvarez, “un motor fresco en un circuito como Monza influye entre 1.5 y 2 décimas por vuelta”. Una diferencia que puede ser clave.

Colapinto, por su parte, no contó con esa posibilidad. “Esto se debe a que heredó un auto muy golpeado del piloto anterior (Jack Doohan)“. Los múltiples incidentes del australiano, incluidos dos choques importantes, condicionaron al monoplaza que hoy conduce el pilarense.

Aun así, Colapinto logró marcar un tiempo más rápido que Gasly en la clasificación y, con el beneficio de la sanción a Hadjar, largará 17º. Hadjar, que había finalizado 16º, partirá desde el fondo (20°) tras reemplazar componentes en su Racing Bulls.

Con esta combinación de factores, el argentino inicia el Gran Premio de Italia expectante. Aunque no contará con un motor renovado, partir por delante de su compañero y la ilusión de meterse en la lucha por los puntos.

