Mientras Pierre Gasly gana 10 millones en Alpine tras su renovación, esto cobra Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto se encuentra atravesando su décimo fin de semana en la Fórmula 1 como piloto Alpine. El desafío actual será la carrera en Monza, en el histórico circuito de Italia, en el que el argentino buscará sumar por primera vez en la escudería francesa y acercarse a los puntos que ya consiguió Pierre Gasly en este temporada.

Más allá de las diferencias en lo que respecta a los rendimientos y la experiencia de ambos pilotos, en lo que también hay bastante distancia es en lo que cada uno de ellos cobra como salario.

Gasly, por ejemplo, renovó este sábado su contrato con la escudería, extendiendo su vínculo hasta 2028. Allí, seguirá percibiendo un sueldo anual de 10 millones de dólares con Alpine, lo que lo convierte en el octavo piloto mejor pago de la Fórmula 1, detrás de Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Lando Norris, George Russell y Carlos Sainz. Esto, según datos del portal RacingNews365, reconocido medio inglés especializado en automovilismo.

Por su parte, Colapinto percibe el salario más bajo de la categoría, y cobra por carrera en la que participa. Es por eso que hasta el momento el piloto argentino de 22 años juntó un total de 410.000 dólares, ya que por cada una de ellas cobró un aproximado de 41.000 dólares y corrió nueves veces mientras atraviesa su décimo GP.

Los millones que cobra cada piloto de la Fórmula 1

Max Verstappen (Red Bull): 65 millones de dólares

Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares

Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares

Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares

Lando Norris (McLaren): 20 millones de dólares

George Russell (Mercedes): 15 millones de dólares

Carlos Sainz (Williams): 10 millones de dólares

Pierre Gasly (Alpine): 10 millones de dólares

Alex Albon (Williams): 8 millones de dólares

Nico Hülkenberg (Kick-Sauber): 7 millones de dólares

Esteban Ocon (Haas Ferrari): 7 millones de dólares

Oscar Piastri (McLaren): 6 millones de dólares

Lance Stroll (Aston Martin): 3 millones de dólares

Gabriel Bortoleto (Kick-Sauber): 2 millones de dólares

Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones de dólares

Oliver Bearman (Haas Ferrari): 1 millón de dólares

Liam Lawson (VCARB): 1 millón de dólares

Isack Hadjar (VCARB): 1 millón de dólares

Franco Colapinto (Alpine): 1 millón de dólares – 41.000 dólares por carrera (Las 24 carreras darían como resultado el millón de dólares).

¿Qué pasará con Colapinto tras la renovación de Gasly?

Sin que Flavio Briatore hiciera referencia alguna a Franco Colapinto al expresar cuáles son las intenciones a futuro de Alpine con la renovación de Pierre Gasly hasta 2028, el futuro del piloto argentino continúa siendo incierto. Las palabras del propio director ejecutivo referidas a que se habían “apresurado en subirlo” a la Fórmula 1 previo a la carrera en Países Bajos volvieron el panorama poco alentador, aunque luego de la misma dio marcha atrás en su sentencia y elogió su actuación.

Hace menos de una semana, el periodista español Jorge Peiró avanzó detalles auspiciosos para Colapinto, escribiendo en Grada3 que sigue siendo el favorito para continuar siendo compañero de Pierre Gasly el año próximo. “De hecho, por ir más allá, ya ha probado el monoplaza del año que viene en el simulador, al igual que su compañero”, reveló.

La última respuesta de Briatore sobre el segundo asiento de Alpine

Este sábado, horas después de hacerse oficial la renovación de Gasly, Flavio Briatore fue consultado sobre si Colapinto estaba en condiciones de ocupar el segundo asiento de Alpine en 2026. “Aun no sé. Pero Franco está haciendo un buen trabajo. Al principio le faltaba experiencia como a muchos de los rookies (novatos), pero en las últimas tres o cuatro carreras está siendo más consistente, sin cometer errores”, respondió.

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de Australia – Melbourne – 16 de marzo -disputado-

Gran Premio de China – Shanghái – 23 de marzo -disputado-

Gran Premio de Japón – Suzuka – 6 de abril -disputado-

Gran Premio de Baréin – Sakhir – 13 de abril -disputado-

Gran Premio de Arabia Saudita – Yeda – 20 de abril -disputado-

Gran Premio de Miami – Miami – 4 de mayo -disputado-

Gran Premio de Emilia-Romaña – Imola – 18 de mayo -disputado-

Gran Premio de Mónaco – Montecarlo – 25 de mayo -disputado-

Gran Premio de España – Barcelona – 1 de junio -disputado-

Gran Premio de Canadá – Montreal – 15 de junio -disputado-

Gran Premio de Austria – Spielberg – 29 de junio -disputado-

Gran Premio de Gran Bretaña – Silverstone – 6 de julio -disputado-

Gran Premio de Bélgica – Spa-Francorchamps – 27 de julio -disputado-

Gran Premio de Hungría – Budapest – 3 de agosto -disputado-

Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto -disputado-

Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre -EN DISPUTA-

Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre

Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre

Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

