El país europeo que se anticipa a Argentina y quiere meterse en la F1 para 2027: “Tenemos todo listo”

Mientras Argentina pone en marcha su ambicioso plan de renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, primero con el objetivo de traer al MotoGP y luego de ser homologado por la FIA como un circuito apto para la Fórmula 1, y pensar en sumarse al calendario, otros países se adelantan en ese proceso.

Primero fue Tailandia, y luego apareció Turquía, ambos con intenciones claras de sumarse al calendario anual de la Fórmula 1. Ahora, un nuevo país europeo se postula para ingresar a la rotación; se trata de Portugal, que postuló al Circuito Internacional de Algarve, el cual fue utilizado por la categoría durante la pandemia.

Algarve fue sede de la F1 durante la pandemia.

“Los grandes eventos son una de las circunstancias que más contribuyen a la promoción de la región. Hemos asegurado el MotoGP, un evento líder en el mundo del motociclismo, para 2025 y 2026, y puedo decirles que tenemos todo listo para formalizar el regreso de la F1 al Algarve el próximo año, para 2027“, aseguró Luis Montenegro, Primer Ministro de país luso.

“Estos eventos requieren financiación y un esfuerzo gubernamental, pero proveen un ingreso tanto directo como indirecto, a través de su promoción, que hace que realmente valga la pena”, completó el mandatario.

Portugal ya albergó a la F1

Inaugurado en el 2008, el Circuito Internacional de Algarve es una fija para el MotoGP y otros campeonatos tanto internacionales como europeos. Sin embargo, sus únicas dos carreras albergando la F1 fueron durante la pandemia, en 2020 y 2021. En ambas ocasiones, Lewis Hamilton se quedó con la victoria.

Hamilton ganó en Portugal en 2020 y 2021.

Portugal le dio un respiro a la Fórmula 1 y un lugar en un momento más que delicado; eso llevó a que las relaciones queden en buenos términos con los directivos de la FIA, pensando en una negociación para volver al calendario en 2027.