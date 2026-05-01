Franco Colapinto y Alpine competitivos, problemas para Mercedes y Ferrari adelante: así fue la práctica libre del GP de Miami

Tras cinco semanas sin actividad, los motores de la Fórmula 1 volvieron a ponerse en marcha esta tarde en el Autódromo Internacional de Miami, costeando el Hard Rock Stadium en la costa este de los Estados Unidos. La única tanda libre del Gran Premio de Miami fue de 90 minutos, para probar los cambios reglamentarios, y dejó varios temas a destacar.

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El primero, en orden de importancia para los argentinos, fue la actuación de Franco Colapinto en su primera vez en Miami. En su Alpine, con chasis a estrenar pero sin las modificaciones que tiene Gasly, Franco se adaptó rápidamente al circuito y se mostró competitivo, tanto en ritmo de carrera como en tiempo de clasificación.

Colapinto se mostró competitivo en la prueba libre, conociendo el circuito. (Getty)

El argentino registró el undécimo mejor tiempo en 1:31.015, a casi medio segundo de Pierre Gasly, su compañero de equipo, que tuvo la octava vuelta rápida. Cabe destacar que Colapinto abortó la última vuelta, en que venía mejorando en todos los parciales. No deja de ser una tanda de entrenamientos, por lo que no es algo crítico, pero sí señala que el Alpine tiene con qué ser dueño de la zona media.

Y eso se debe a que adelante sigue habiendo una gran disparidad. Ferrari, Mercedes, McLaren y ahora Max Vertsappen, se cortaron del resto. Y si bien sólo Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Oscar Piastri y el propio Verstappen fueron los únicos que bajaron el 1.30, los Mercedes y Norris también estuvieron ahí cerca.

Charles Leclerc, el más sólido y rápido en los entrenamientos. (Getty)

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En esta primera tanda de entrenamientos, las Ferraris se mostraron como los autos más sólidos, mientras que Mercedes reportó problemas en la unidad de potencia de Kimi Antonelli, que se perdió la última parte de los entrenamientos y no pudo probar una vuelta lanzada con neumático blando.

Los mejores tiempos de la Práctica Libre del GP de Miami

Charles Leclerc (Ferrari) – 1:29.310 Max Verstappen (Red Bull) – 1:29.607 (+0.297) Oscar Piastri (McLaren) – 1:29.758 (+0.448) Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:29.777 (+0.467) Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:30.079 (+0.769) George Russell (Mercedes) – 1:30.100 (+0.790) Lando Norris (McLaren) – 1:30.208 (+0.898) Pierre Gasly (Alpine) – 1:30.587 (+1.277) Isack Hadjar (Red Bull) – 1:30.873 (+1.563) Carlos Sainz (Williams) – 1:30.930 (+1.620) Franco Colapinto (Alpine) – 1:31.015 (+1.705) Alex Albon (Williams) – 1:31.024 (+1.714) Oliver Bearman (Haas) – 1:31.091 (+1.781) Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:31.111 (+1.801) Nico Hülkenberg (Audi) – 1:31.595 (+2.285) Esteban Ocon (Haas) – 1:31.635 (+2.325) Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:31.648 (+2.338) Sergio Pérez (Cadillac) – 1:32.047 (+2.737) Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:32.593 (+3.283) Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:32.762 (+3.452) Arvin Lindblad (Racing Bulls) – 1:32.862 (+3.552) Lance Stroll (Aston Martin) – 1:32.959 (+3.649)

Con el único entrenamiento libre ya terminado, lo próximo en el cronograma será la clasificación para la carrera sprint. La misma tendrá lugar desde las 17:30 horas de este viernes.