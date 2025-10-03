“Inconsistente”: Franco Colapinto mostró su disconformidad con Alpine tras quedar 19 en la FP2 del GP de Singapur

El Gran Premio de Singapur cerró su primer día de actividad en pista con una tanda de entrenamientos libres que resultó mucho más caótica que la primera. Y es que mientras que en los Libres 1 no hubo banderas rojas, en esta segunda hubo dos detenciones de la prueba, por accidentes de George Russell y Liam Lawson.

Para Franco Colapinto, fue una tanda donde apenas pudo completar ocho vueltas lanzadas. Las detenciones por bandera roja fueron a los 20 y a los 40 minutos, por lo que impidió que el programa de tanque lleno usual pudiera completarse.

Colapinto estuvo lejos en tiempo de vuelta rápida, pero completó el programa sin incidentes. (Getty)

En términos de tiempos, la vuelta más rápida del argentino fue de 1:33.139s, quedó en la P19, a +2.425s de Piastri, el más veloz, y a +0.681s de Pierre Gasly, su compañero de equipo. En su último intento de bajar el tiempo tocó contra uno de los muros en la curva 17 y luego se fue de largo en la curva final, lo que le impidió mejorar en Marina Bay.

Qué dijo Franco Colapinto tras la FP2 del GP de Singapur

Minutos después del final de la actividad del viernes, Franco Colapinto se dirigió a los medios y reconoció que las cosas no salieron en el primer día del fin de semana: “Me siento bastante inconsistente y no me siento conectado con el auto como en otras carreras, otros fines de semana“.

“Me está costando encontrar estabilidad en la entrada [de las curvas], lo que hace que el auto sea impredecible y en un circuito como este, complica. Inconsistente hoy, lo que hace difícil poner una vuelta junta”, admitió Colapinto. “Tenemos mucho para trabajar mañana“, cerró de forma tajante.

También se refirió a los chalecos refrigerantes con los que se encontró por primera vez en este Gran Premio, aunque evitó dar una respuesta sobre lo que piensa de ellos: “No puedo ser sincero con esto, pero es la decisión de cada piloto usarlo o no. Yo decidí no usarlo, no lo voy a usar más el fin de semana.”

Los mejores tiempos de la FP2

Oscar Piastri (McLaren) – 1:30.714 Isack Hadjar (RB) – 1:30.846 (+0.132) Max Verstappen (Red Bull) – 1:30.857 (+0.143) Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:30.877 (+0.163) Lando Norris (McLaren) – 1:31.197 (+0.483) Lance Stroll (Aston Martin) – 1:31.222 (+0.508) Esteban Ocon (Haas) – 1:31.298 (+0.584) Carlos Sainz (Williams) – 1:31.299 (+0.585) Charles Leclerc (Ferrari) – 1:31.466 (+0.752) Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:31.491 (+0.777) Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1:31.708 (+0.994) Oliver Bearman (Haas) – 1:31.711 (+0.997) Alex Albon (Williams) – 1:32.060 (+1.346) Nico Hulkenberg (Sauber) – 1:32.069 (+1.355) Gabriel Bortoleto (Sauber) – 1:32.319 (+1.605) Pierre Gasly (Alpine) – 1:32.458 (+1.744) Liam Lawson (RB) – 1:32.645 (+1.931) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:32.719 (+2.005) Franco Colapinto (Alpine) – 1:33.139 (+2.425) George Russell (Mercedes) – 1:33.231 (+2.517)

El cronograma del Gran Premio de Singapur

Viernes 3 de octubre

Entrenamientos Libres 1: 6:30hs

Entrenamientos Libres 2: 10:00hs

Sábado 4 de octubre

Entrenamientos Libres 3: 6:30hs

Clasificación: 10:00hs

Domingo 5 de octubre

Gran Premio de Singapur: 09:00hs (62 vueltas)

Todos los horarios son en hora argentina