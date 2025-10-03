Franco Colapinto quedó 19° en la primera práctica libre del Gran Premio de Singapur: Fernando Alonso fue el más rápido

Franco Colapinto volvió a la acción en la Fórmula 1 y participó de la primera práctica libre del Gran Premio de Singapur. En una sesión que tuvo a Fernando Alonso como el piloto más rápido, el argentino finalizó 19°, más de un segundo por detrás de Pierre Gasly.

La mejor vuelta del oriundo de Pilar fue en 1:33.324 con neumáticos duros, lo que lo ubicó en el fondo de la parrilla. El único que quedó por detrás suyo fue Alexander Albon, que apenas pudo girar dos veces por un problema en su monoplaza que lo obligó a abandonar la sesión.

El más rápido de la FP1 fue Fernando Alonso, que giró en 1:31.115 y quedó en lo más alto. Su escolta fue Charles Leclerc (1:31.266) y el tercero fue Max Verstappen (1:31.391). Los McLaren quedaron en 5° y 6° lugar, con Oscar Piastri ligeramente más veloz que Lando Norris.

Posiciones finales de la FP1

Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:31.116 Charles Leclerc (Ferrari) – 1:31.266 Max Verstappen (Red Bull) – 1:31.392 Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:31.480 Oscar Piastri (McLaren) – 1:31.481 Lando Norris (McLaren) – 1:31.698 Isack Hadjar (RB) – 1:31.755 Carlos Sainz (Williams) – 1:31.812 Yuki Tsunoda (RB) – 1:31.860 Esteban Ocon (Haas) – 1:32.128 George Russell (Mercedes) – 1:32.139 Nico Hülkenberg (Sauber) – 1:32.315 Pierre Gasly (Alpine) – 1:32.378 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:32.399 Liam Lawson (RB) – 1:32.461 Oliver Bearman (Haas) – 1:32.538 Gabriel Bortoleto (Sauber) – 1:32.611 Lance Stroll (Aston Martin) – 1:33.034 Franco Colapinto (Alpine) – 1:33.324 Alexander Albon (Williams) – Sin tiempo

Lo que se le viene a Colapinto y la F1: el cronograma del GP de Singapur

La Fórmula 1 reanudará su campeonato el próximo 5 de octubre, con las prácticas y la clasificación llevándose a cabo el viernes y sábado previo. Debido a que Singapur se encuentra en tierras asiáticas, la diferencia de horario con Argentina es de 11 horas, por lo que el GP será más temprano que los que se disputan en Europa. A continuación, los horarios.

Práctica libre 1: viernes 3 de octubre 6:30 AM.

Práctica libre 2: viernes 3 de octubre 10:00 AM

Práctica libre 3: sábado 4 de octubre 6:30 AM

Clasificación: sábado 4 de octubre 10:00 AM

Carrera: domingo 5 de octubre 09:00 AM

Publicidad

Publicidad

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre

Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

ver también Colapinto, atento: el destacado piloto de la Fórmula 1 que podría retirarse y liberar una butaca