Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Franco Colapinto quedó 19° en la primera práctica libre del Gran Premio de Singapur: Fernando Alonso fue el más rápido

El argentino quedó por detrás de Pierre Gasly y solo superó a Alexander Albon, que abandonó tras dos vueltas.

Por Joaquín Alis

Colapinto quedó 19° en la primera práctica libre del GP de Singapur
© Getty ImagesColapinto quedó 19° en la primera práctica libre del GP de Singapur

Franco Colapinto volvió a la acción en la Fórmula 1 y participó de la primera práctica libre del Gran Premio de Singapur. En una sesión que tuvo a Fernando Alonso como el piloto más rápido, el argentino finalizó 19°, más de un segundo por detrás de Pierre Gasly.

La mejor vuelta del oriundo de Pilar fue en 1:33.324 con neumáticos duros, lo que lo ubicó en el fondo de la parrilla. El único que quedó por detrás suyo fue Alexander Albon, que apenas pudo girar dos veces por un problema en su monoplaza que lo obligó a abandonar la sesión.

El más rápido de la FP1 fue Fernando Alonso, que giró en 1:31.115 y quedó en lo más alto. Su escolta fue Charles Leclerc (1:31.266) y el tercero fue Max Verstappen (1:31.391). Los McLaren quedaron en 5° y 6° lugar, con Oscar Piastri ligeramente más veloz que Lando Norris.

Posiciones finales de la FP1

  1. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:31.116
  2. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:31.266
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 1:31.392
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:31.480
  5. Oscar Piastri (McLaren) – 1:31.481
  6. Lando Norris (McLaren) – 1:31.698
  7. Isack Hadjar (RB) – 1:31.755
  8. Carlos Sainz (Williams) – 1:31.812
  9. Yuki Tsunoda (RB) – 1:31.860
  10. Esteban Ocon (Haas) – 1:32.128
  11. George Russell (Mercedes) – 1:32.139
  12. Nico Hülkenberg (Sauber) – 1:32.315
  13. Pierre Gasly (Alpine) – 1:32.378
  14. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:32.399
  15. Liam Lawson (RB) – 1:32.461
  16. Oliver Bearman (Haas) – 1:32.538
  17. Gabriel Bortoleto (Sauber) – 1:32.611
  18. Lance Stroll (Aston Martin) – 1:33.034
  19. Franco Colapinto (Alpine) – 1:33.324
  20. Alexander Albon (Williams) – Sin tiempo

Lo que se le viene a Colapinto y la F1: el cronograma del GP de Singapur

La Fórmula 1 reanudará su campeonato el próximo 5 de octubre, con las prácticas y la clasificación llevándose a cabo el viernes y sábado previo. Debido a que Singapur se encuentra en tierras asiáticas, la diferencia de horario con Argentina es de 11 horas, por lo que el GP será más temprano que los que se disputan en Europa. A continuación, los horarios.

  • Práctica libre 1: viernes 3 de octubre 6:30 AM.
  • Práctica libre 2: viernes 3 de octubre 10:00 AM
  • Práctica libre 3: sábado 4 de octubre 6:30 AM
  • Clasificación: sábado 4 de octubre 10:00 AM
  • Carrera: domingo 5 de octubre 09:00 AM
Publicidad

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

  • Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre
  • Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
  • Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
  • Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
Colapinto, atento: el destacado piloto de la Fórmula 1 que podría retirarse y liberar una butaca

ver también

Colapinto, atento: el destacado piloto de la Fórmula 1 que podría retirarse y liberar una butaca

Los 3 factores que Franco Colapinto deberá tener en cuenta si quiere sumar sus primeros puntos con Alpine en el GP de Singapur

ver también

Los 3 factores que Franco Colapinto deberá tener en cuenta si quiere sumar sus primeros puntos con Alpine en el GP de Singapur

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

jpasman
toti pasman

Gracias a Simeone, Julián Álvarez puede ser nuestro Messi en el próximo Mundial

Lee también
“No son clase mundial”: jugó para Atlético de Madrid y Chelsea y sentenció que Julián Álvarez y Lautaro Martínez son menos que Haaland
Fútbol europeo

“No son clase mundial”: jugó para Atlético de Madrid y Chelsea y sentenció que Julián Álvarez y Lautaro Martínez son menos que Haaland

No se vio en TV: el gesto picante de Ignacio Malcorra a los hinchas de River en la previa del duelo con Rosario Central
Fútbol Argentino

No se vio en TV: el gesto picante de Ignacio Malcorra a los hinchas de River en la previa del duelo con Rosario Central

Con dudas en dos puestos, la posible formación de Boca para recibir a Newell's
Boca Juniors

Con dudas en dos puestos, la posible formación de Boca para recibir a Newell's

Dolor de cabeza para River: se confirmó la dura sanción a Maxi Salas por insultar a un juez de línea
River Plate

Dolor de cabeza para River: se confirmó la dura sanción a Maxi Salas por insultar a un juez de línea

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo