Franco Colapinto quedó 19° en la primera práctica libre del Gran Premio de Singapur: Fernando Alonso fue el más rápido

Franco Colapinto volvió a la acción en la Fórmula 1 y participó de la primera práctica libre del Gran Premio de Singapur. En una sesión que tuvo a Fernando Alonso como el piloto más rápido, el argentino finalizó 19°, más de un segundo por detrás de Pierre Gasly.
La mejor vuelta del oriundo de Pilar fue en 1:33.324 con neumáticos duros, lo que lo ubicó en el fondo de la parrilla. El único que quedó por detrás suyo fue Alexander Albon, que apenas pudo girar dos veces por un problema en su monoplaza que lo obligó a abandonar la sesión.
El más rápido de la FP1 fue Fernando Alonso, que giró en 1:31.115 y quedó en lo más alto. Su escolta fue Charles Leclerc (1:31.266) y el tercero fue Max Verstappen (1:31.391). Los McLaren quedaron en 5° y 6° lugar, con Oscar Piastri ligeramente más veloz que Lando Norris.
Posiciones finales de la FP1
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:31.116
- Charles Leclerc (Ferrari) – 1:31.266
- Max Verstappen (Red Bull) – 1:31.392
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:31.480
- Oscar Piastri (McLaren) – 1:31.481
- Lando Norris (McLaren) – 1:31.698
- Isack Hadjar (RB) – 1:31.755
- Carlos Sainz (Williams) – 1:31.812
- Yuki Tsunoda (RB) – 1:31.860
- Esteban Ocon (Haas) – 1:32.128
- George Russell (Mercedes) – 1:32.139
- Nico Hülkenberg (Sauber) – 1:32.315
- Pierre Gasly (Alpine) – 1:32.378
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:32.399
- Liam Lawson (RB) – 1:32.461
- Oliver Bearman (Haas) – 1:32.538
- Gabriel Bortoleto (Sauber) – 1:32.611
- Lance Stroll (Aston Martin) – 1:33.034
- Franco Colapinto (Alpine) – 1:33.324
- Alexander Albon (Williams) – Sin tiempo
Lo que se le viene a Colapinto y la F1: el cronograma del GP de Singapur
La Fórmula 1 reanudará su campeonato el próximo 5 de octubre, con las prácticas y la clasificación llevándose a cabo el viernes y sábado previo. Debido a que Singapur se encuentra en tierras asiáticas, la diferencia de horario con Argentina es de 11 horas, por lo que el GP será más temprano que los que se disputan en Europa. A continuación, los horarios.
- Práctica libre 1: viernes 3 de octubre 6:30 AM.
- Práctica libre 2: viernes 3 de octubre 10:00 AM
- Práctica libre 3: sábado 4 de octubre 6:30 AM
- Clasificación: sábado 4 de octubre 10:00 AM
- Carrera: domingo 5 de octubre 09:00 AM
Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1
- Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
- Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
- Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
- Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
ver también
Colapinto, atento: el destacado piloto de la Fórmula 1 que podría retirarse y liberar una butaca
ver también
Los 3 factores que Franco Colapinto deberá tener en cuenta si quiere sumar sus primeros puntos con Alpine en el GP de Singapur