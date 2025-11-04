Es tendencia:
Inesperado: la histórica escudería de la Fórmula 1 que cambia de nombre para la temporada 2026

Intentando recuperar sus raíces y épocas de gloria, Williams anunció un cambio de identidad importante: abandonará su denominación "Racing" y lucirá un logo con un guiño histórico.

Por Bruno Carbajo

Williams dará marcha atrás al regresar a su símbolo tradicional.

Mientras ciertas escuderías, entre ellas Alpine, planifican cambios en el desarrollo de sus coches para tener el mejor 2026 posible en la Fórmula 1, otras se centran en cuestiones de diseño de identidad. Así es el caso de Williams, cuyo primer gran anuncio no fue sobre el motor, sino sobre el nombre y el diseño: la histórica escudería volverá a lucir su logo tradicional y se rebautizará oficialmente como Atlassian Williams F1 Team.

Así lo anunció el propio equipo a través de sus redes sociales, con una frase que lo resume todo. “Inspirados por nuestro pasado, confiados en nuestro futuro y con una identidad clara“, escribió. Se trata de un rebranding que aspira a encontrar un balance entre modernidad y esencia, posiblemente con la intención de dejar atrás años de resultados complicados para intentar atraer nuevamente los años de gloria.

En esa búsqueda, el eje central de esta reformulación identitaria es el regreso del emblemático logotipo estilizado “Forward W“. Este símbolo icónico, que remite directamente a las décadas de los ’80 y ’90 , acompañó a Williams Grand Prix Engineering en sus años de mayor dominio. Su reaparición es un gesto para honrar la trayectoria de su fundador, Sir Frank Williams.

No obstante, el segundo paso que da la escudería tampoco se queda atrás: pasará de su denominación Williams Racing a Atlassian Williams F1 Team. Una modificación que subraya la alianza estratégica con la marca de software Atlassian, que encara en 2026 su segundo año como socio principal. Además, el agregado de la sigla “F1 Team” busca mantener el enfoque en la Máxima.

La palabra de Williams sobre sus cambios de identidad

El director del equipo, James Vowles, fue el encargado de comunicar esta estrategia. “Me enorgullece que, a partir del próximo año, seamos conocidos como Atlassian Williams F1 Team y que llevemos en nuestro coche un logotipo inspirado en nuestro fundador, Sir Frank Williams, profundamente vinculado a nuestras décadas de éxito“, declaró.

A su vez, insistió en que esta evolución no solo se centra en una cuestión estética, sino que es un compromiso que busca reconectar con las raíces de la escudería. “Como equipo, nos inspiramos en nuestro pasado, pero estamos entusiasmados por el futuro y comprometidos con escribir un nuevo capítulo ganador en la historia de Williams“, sostuvo.

En cuanto términos comerciales, Marcus Prosser, director de marketing de Williams, explicó: “Deseamos que (el logo) conecte a una nueva generación con nuestro increíble legado, construyendo la comunidad de seguidores de Williams que nos llevará a nuestra próxima victoria“, comentó.

En definitiva, Williams apunta hacia dos aristas en particular: volver al pasado a nivel estético, aspirando a que los resultados futuros también se asemejen a los de años atrás. Restará ver si la mística les permite volver a pelear por los primeros puestos de la Fórmula 1 2026.

Datos clave

  • La escudería Williams se rebautizará oficialmente como Atlassian Williams F1 Team para 2026.
  • Williams volverá a usar su logo tradicional, el estilizado “Forward W”, inspirado en Sir Frank Williams.
  • El cambio subraya la alianza estratégica con la marca de software Atlassian, socio principal en su segundo año.
Bruno Carbajo

