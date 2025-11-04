Es tendencia:
Fue campeón de la Fórmula 1 y explicó por qué Oscar Piastri está perdiendo el campeonato con Norris y Verstappen: “Sobreexcitado”

El británico puso sobre la lupa las recientes actuaciones del australiano, que perdió la cima del campeonato mundial luego del GP de México.

Por Germán Celsan

Oscar Piastri, criticado por sus recientes actuaciones
31 de agosto. Esa fue la fecha de la más reciente victoria de Oscar Piastri, cuando aún lideraba el campeonato del mundo de pilotos de la Fórmula 1 y era el claro candidato al título. Desde entonces, apenas suma un podio, chocó en Bakú y en la Sprint de Austin, ambas por errores personales, y cedió la cima del campeonato a su compañero de equipo Lando Norris.

Y si bien Bernie Ecclestone cree que el australiano está siendo víctima de las preferencias de McLaren, hay quienes creen que Piastri se está cavando su propia fosa. Así lo entiende, por ejemplo, Damon Hill, campeón del mundo de la Fórmula 1 en 1996. El británico fue claro en su postura: “Creo que tropezó con un problema al darse cuenta de que podía convertirse en campeón del mundo“, aseguró.

Damon Hill señaló a Piastri como culpable de su propia debacle. (Getty)

Para Damon Hill, Oscar Piastri está siendo su principal enemigo en estas últimas carreras, y el que hoy ya no comande el campeonato de pilotos (Piastri está a un punto del nuevo líder, Lando Norris), es culpa 100% suya. “Lo escuché hablar y decir que había empujado demasiado, y eso no es normal en él. Hasta ahora, había mantenido todo bajo control“, señaló Hill en el podcast Stay on Track.

“En las entrevistas es abierto, pero tampoco habla demasiado y no se altera con las preguntas, aunque últimamente le han hecho preguntas como ‘¿Crees que estás perdiendo la cabeza?’“, remarcó Damon Hill.

Errores propios le han costado puntos importantes a Piastri. (Getty)

“¿Te imaginas cómo te sentirías si alguien te dijera eso?”, planteó el ex piloto de hoy ya 65 años. “Hasta ahora había manejado muy bien esa presión, pero algo pasó. Creo que tropezó con un problema al darse cuenta de que podía convertirse en campeón del mundo. Tal vez le entró la euforia o se dejó llevar por la emoción”, completó el británico.

Lo que queda para la definición de la F1

Mérito propio, pero también errores de Piastri, han puesto a Lando Norris en lo alto del campeonato del mundo de la Fórmula 1. El británico tiene 357 puntos, por sobre los 356 que suma su compañero de equipo australiano. Verstappen sigue acechando, aunque con 321 puntos, parece un tanto lejos todavía.

En cualquier caso, quedan Brasil -este fin de semana-, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, para conocer cómo se definirá uno de los campeonatos más particulares y abiertos de los últimos tiempos en la F1.

En síntesis

  • Oscar Piastri no gana una carrera desde el 31 de agosto, cuando lideraba el campeonato de F1.
  • Lando Norris es el nuevo líder del campeonato de F1 con 357 puntos, uno más que Oscar Piastri (356).
  • Damon Hill, campeón de F1 en 1996, afirmó que Oscar Piastri “tropezó” al darse cuenta de que podía ser campeón.
germán celsan
Germán Celsan

