Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

La acusación del presidente de Ferrari por la que Lewis Hamilton y Charles Leclerc salieron al cruce: “Solo la unidad nos ayudará”

Los dos pilotos fueron duramente criticados por el mandatario de la marca y no dudaron en responder.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Lewis Hamilton y Charles Leclerc rompieron el silencio tras ser públicamente criticados por el presidente de Ferrari
© GettyLewis Hamilton y Charles Leclerc rompieron el silencio tras ser públicamente criticados por el presidente de Ferrari

John Elkann es el actual presidente de Ferrari, no como escudería, sino como marca. El empresario italo-estadounidense es, incuestionablemente, la figura más importante dentro de la fábrica y sus palabras para con Charles Leclerc y Lewis Hamilton no cayeron nada bien en los propios pilotos.

Y no es para menos; Elkann había declarado que el auto estaba mejor y que sus pilotos deberían “enfocarse en conducir y hablar menos”. Ante esto, tanto Hamilton como Leclerc tuvieron algo que decir, y lo hicieron en sus respectivas cuentas personales de redes sociales.

Respaldo a mi equipo. Me respaldo a mí mismo. No me rendiré. Ni ahora, ni antes, ni nunca“, publicó Hamilton en su cuenta de X, minutos después de que se hicieran públicas las declaraciones de Elkann. Mientras que Charles Leclerc se explayó un poco más, pero en la misma línea.

“Fin de semana difícil en San Pablo. Fue una decepción volver a casa casi sin puntos para el equipo en un momento crítico de la temporada, en la lucha por el segundo lugar en el campeonato de constructores”, inició el monegasco. Y recalcó: “Es una batalla cuesta arriba a partir de ahora, pero está claro que solo la unidad nos ayudará a dar vuelta esta situación en las últimas tres carreras. Lo daremos todo, como siempre”.

Publicidad

Qué había dicho el Presidente de Ferrari sobre Hamilton y Leclerc

Mientras se define el futuro de Franco Colapinto en Alpine, el candidato que tiene Ferrari para suceder a Lewis Hamilton

ver también

Mientras se define el futuro de Franco Colapinto en Alpine, el candidato que tiene Ferrari para suceder a Lewis Hamilton

De acuerdo a lo reportado por Sky Italia, Elkann fue sumamente duro con Hamilton y Leclerc tras lo sucedido en el Gran Premio de Brasil, donde ninguno de los dos pilotos logró sumar y Ferrari terminó cayendo al cuarto lugar en el campeonato de constructores.

John Elkann, Presidente de Ferrari.

John Elkann, Presidente de Ferrari.

Brasil fue una enorme decepción. Si miramos el campeonato de la Fórmula 1, podemos decir que nuestros mecánicos están ganando el campeonato con sus actuaciones y todo lo que han hecho en las paradas en boxes”, inició Elkann. “Si miramos a nuestros ingenieros, no hay dudas de que el auto ha mejorado. Pero si miramos al resto, no está a la altura“, continuó, refiriéndose a los pilotos.

Publicidad

Tenemos pilotos que, ciertamente, es importante que se enfoquen en manejar y en hablar menos. Todavía tenemos carreras importantes por delante y no es imposible terminar segundos [en el campeonato de constructores]”, puntualizó sin miramientos. “En Baréin nos consagramos campeones en el Campeonato Mundial de Resistencia. Cuando Ferrari está unida, se obtienen esos resultados”, concluyó.

Datos clave

  • John Elkann, presidente de Ferrari, pidió a Charles Leclerc y Lewis Hamilton que se enfoquen en conducir y “hablar menos”.
  • John Elkann hizo estas declaraciones tras el Gran Premio de Brasil, donde ninguno de los pilotos de Ferrari sumó puntos y cayeron al cuarto puesto en el campeonato de constructores.
  • Lewis Hamilton respondió en X (Twitter) con un: “Respaldo a mi equipo. Me respaldo a mí mismo. No me rendiré”.
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Ferrari prescindiría de Hamilton y apostaría por Russell para reemplazarlo
FÓRMULA 1

Ferrari prescindiría de Hamilton y apostaría por Russell para reemplazarlo

Oliver Bearman es el candidato que tiene Ferrari para suceder a Hamilton
FÓRMULA 1

Oliver Bearman es el candidato que tiene Ferrari para suceder a Hamilton

Nuevo líder: así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Nuevo líder: así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1

Zeballos habló de la pregunta que todavía no se animó a hacerle a Paredes en Boca: "No me meto"
Boca Juniors

Zeballos habló de la pregunta que todavía no se animó a hacerle a Paredes en Boca: "No me meto"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo