La acusación del presidente de Ferrari por la que Lewis Hamilton y Charles Leclerc salieron al cruce: “Solo la unidad nos ayudará”

John Elkann es el actual presidente de Ferrari, no como escudería, sino como marca. El empresario italo-estadounidense es, incuestionablemente, la figura más importante dentro de la fábrica y sus palabras para con Charles Leclerc y Lewis Hamilton no cayeron nada bien en los propios pilotos.

Y no es para menos; Elkann había declarado que el auto estaba mejor y que sus pilotos deberían “enfocarse en conducir y hablar menos”. Ante esto, tanto Hamilton como Leclerc tuvieron algo que decir, y lo hicieron en sus respectivas cuentas personales de redes sociales.

“Respaldo a mi equipo. Me respaldo a mí mismo. No me rendiré. Ni ahora, ni antes, ni nunca“, publicó Hamilton en su cuenta de X, minutos después de que se hicieran públicas las declaraciones de Elkann. Mientras que Charles Leclerc se explayó un poco más, pero en la misma línea.

“Fin de semana difícil en San Pablo. Fue una decepción volver a casa casi sin puntos para el equipo en un momento crítico de la temporada, en la lucha por el segundo lugar en el campeonato de constructores”, inició el monegasco. Y recalcó: “Es una batalla cuesta arriba a partir de ahora, pero está claro que solo la unidad nos ayudará a dar vuelta esta situación en las últimas tres carreras. Lo daremos todo, como siempre”.

Qué había dicho el Presidente de Ferrari sobre Hamilton y Leclerc

De acuerdo a lo reportado por Sky Italia, Elkann fue sumamente duro con Hamilton y Leclerc tras lo sucedido en el Gran Premio de Brasil, donde ninguno de los dos pilotos logró sumar y Ferrari terminó cayendo al cuarto lugar en el campeonato de constructores.

John Elkann, Presidente de Ferrari.

“Brasil fue una enorme decepción. Si miramos el campeonato de la Fórmula 1, podemos decir que nuestros mecánicos están ganando el campeonato con sus actuaciones y todo lo que han hecho en las paradas en boxes”, inició Elkann. “Si miramos a nuestros ingenieros, no hay dudas de que el auto ha mejorado. Pero si miramos al resto, no está a la altura“, continuó, refiriéndose a los pilotos.

“Tenemos pilotos que, ciertamente, es importante que se enfoquen en manejar y en hablar menos. Todavía tenemos carreras importantes por delante y no es imposible terminar segundos [en el campeonato de constructores]”, puntualizó sin miramientos. “En Baréin nos consagramos campeones en el Campeonato Mundial de Resistencia. Cuando Ferrari está unida, se obtienen esos resultados”, concluyó.

