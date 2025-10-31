Mientras se define el futuro de Franco Colapinto en Alpine, el candidato que tiene Ferrari para suceder a Lewis Hamilton

Hace tiempo que en el mundo de la Fórmula 1 se está hablando de lo que será la continuidad de Franco Colapinto, quien todavía no acordó su futuro al frente de Alpine. Pese a ello, en los próximos días habría un anuncio oficial para que todos los fanáticos puedan seguir su carrera. Pero no es el único que puede cambiar de escudería.

La vida de Lewis Hamilton, que está en la sexta posición de la tabla con vistas al título mundial, puede cambiar muy pronto. El inglés que es piloto de Ferrari, a sus 40 años, tiene chances de abandonar a los italianos una vez que culmine su vínculo. De hecho, según la información que reportó ESPN, las autoridades no piensan en extender la estadía del nacido en Stevenage.

A raíz de la postura que poseen en la región de Emilia-Romaña, candidatearon a Oliver Bearman como su sucesor: “Tan pronto como haya un asiento disponible en Ferrari por la razón que sea, creo que él debería ocuparlo. Creo que es excelente, aprende rápido y aprovecha al máximo su oportunidad“, exclamó el ex piloto Martin Brundle en declaraciones a Sky Sports. Incluso, destacó que en el GP de México tuvo una actuación “absolutamente sobresaliente”.

Si bien ha sido el piloto titular de Haas, la escudería estadounidense que es socia de los italianos, Brundle cree que Bearman no estará allí para siempre. Sobre todo porque Frederic Vasseur, el jefe en equipo de Ferrari, también llenó de elogios al londinense tras la carrera de México. “Ha hecho un gran trabajo. Este fin de semana lo ha conjuntado todo, cero errores, y eso está dando sus frutos ahora”, enfatizó. Pese a ello, el joven de 20 años continuará, al menos hasta 2026, piloteando en su actual equipo.

Oliver Bearman podría llegar a Ferrari. (Getty Images)

A qué hora se corre el GP de Brasil de la Fórmula 1 y cómo verlo por TV

La próxima carrera que tendrá la Fórmula 1 será en São Paulo, donde el circuito de Interlagos tendrá el agrado de albergar a todos los pilotos y sus respectivas escuderías. La carrera será el domingo 9 de noviembre, a partir de las 14:00 horas de la República Argentina.

En cuanto a la televisación de este evento en cuestión, hay que destacar que el mismo podrá visualizarse por intermedio de la pantalla de Disney+.

Viernes 7 de noviembre

Prácticas libres: 11.30 horas

Pole Sprint: 15.30 horas

Sábado 8 de noviembre

Sprint: 11.00 horas

Clasificación: 15.00 horas

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14.00 horas

Tabla del Campeonato de Pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 357 Oscar Piastri (McLaren) – 356 Max Verstappen (Red Bull) – 321 George Russell (Mercedes) – 257 Charles Leclerc (Ferrari) – 210 Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 Alex Albon (Williams) – 73 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 Carlos Sainz (Williams) – 38 Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 Oliver Bearman (Haas) – 32 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 Esteban Ocon (Haas) – 30 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

McLaren – 713 | CAMPEÓN Mercedes – 356 Ferrari – 356 Red Bull Racing – 346 Williams – 111 Racing Bulls – 72 Aston Martin – 69 Kick Sauber – 60 Haas – 60 Alpine – 20

