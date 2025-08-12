La decisión clave de Checo Pérez que lo pone más cerca de estar en la F1 2026

Tras rescindir su contrato con Red Bull Racing antes de lo originalmente planeado, Sergio Pérez decidió tomarse el 2025 como un año para descansar, recargar energías y planear su futuro en el automovilismo. Con 35 años, puede que su carrera esté ya en su epílogo, pero de ninguna forma ‘Checo’ la ve terminada, y se prepara para el futuro.

Su objetivo está claro: volver a la Fórmula 1 en 2025. Con ese objetivo en mente, el mexicano tomó una decisión crítica y optó por cambiar de mánager. Checo se encuentra negociando con diferentes escuderías de la F1 y otras categorías, y evaluando opciones para el próximo año, aunque ahora lo hace con un nuevo representante.

Xavi Martos acompañó a Checo Pérez durante buena parte de su carrera.

Así lo reveló Xavi Martos, preparador físico que trabajó con Checo Pérez durante años: “Lo veo como espectador, pero nadie ha hablado de esto”, declaró Martos en el podcast Duralavita. “Sergio contrató recientemente a un nuevo mánager. Antes trabajaba con Julian Jakobi, pero ahora tiene a otro“, aseguró.

Según Martos, el nuevo mánager de Checo Pérez es el expiloto libanés Khalil Beschir. “Creo que eso responde a todas las preguntas; si quieres dejar de competir, no contratas a un nuevo mánager. Al menos así lo veo yo“, completó el español.

Checo Pérez, en conversaciones avanzadas con Cadillac

El mexicano es uno de los principales candidatos a ocupar un lugar dentro de la nueva escudería que llegará a la F1 en 2026, Cadillac. Los norteamericanos ya reconocieron haberse reunido con el mexicano, y lo ven como una gran opción de piloto para su primera temporada en la categoría.

Checo lleva una gran fanaticada detrás suyo a donde quiera que vaya, y un público cercano a los Estados Unidos. Además, a nivel deportivo es uno de los mejores pilotos del mundo y una de las opciones ideales a la hora de pensar en el desarrollo de un auto completamente nuevo, en una escudería con nula experiencia.