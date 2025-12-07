La agente de Franco Colapinto y un desafiante mensaje sobre la próxima temporada de la Fórmula 1: “Van a ver”

La temporada 2025 de Fórmula 1 se cerró en Abu Dhabi con un nuevo sabor amargo para Franco Colapinto. El argentino culminó un año que él mismo definió como “no muy positivo” arrastrando a su Alpine A525 a la última posición. Como ya es costumbre, padeció la carencia de ritmo y desarrollo del monoplaza, experto en haber generado dolores de cabeza a lo largo del año. No obstante, mientras lidia con la frustración, su agente, María Catarineu, arrojó un mensaje directo sobre el 2026, cargándolo de promesa e ilusión.

“Lo que van a ver es lo que Franco realmente es capaz de dar“, sentenció Catarineu en declaraciones con Campeones previas a la última carrera del año. El cierre en Yas Marina fue el resumen perfecto de una campaña desalentadora. El propio Colapinto, apenas bajó del monoplaza, expresó el alivio de terminar esta etapa: “Gracias a Dios, ya terminó este año”. Sin embargo, Catarineu, articuló la esperanza que se cocina a fuego lento en Enstone para el próximo año.

“Van a ver un Franco distinto: el cambio de actitud, esa posibilidad de tener un año de contrato entero, de trabajar desde el principio con el equipo…“, sentenció Catarineu. Será la primera temporada completa para el pilarense en su carrera, igualando las condiciones de partida con sus competidores. Y para la agente, este reinicio es la clave: “Es un año en el que comienza en las mismas condiciones que todos los demás pilotos. El reglamento es nuevo para todos y ya ves en él, a día de hoy, una ilusión por algunas reuniones“.

Flavio Briatore y Colapinto, con el objetivo de llevar a Alpine a lo más alto (Getty Images).

Las puertas a la ilusión se abrirían inmediatamente después, cuando ratificó las altas expectativas que empiezan a crearse sobre el desempeño que tendrá el Alpine A526. “Es ‘su bebé’ desde el principio y su actitud respecto a lo que va a trabajar con el equipo, y lo que va a pasar el año que viene, es completamente distinta y súper buena“, sentenció Catarineu para definir las primeras sensaciones de Franco con el motor Mercedes. Lejos de la cautela.

“El objetivo es empezar muy fuerte desde la FP1 en cada carrera, y eso es lo que yo creo que vamos a ver el año que viene, con la preparación adecuada para ser piloto de F1“, subrayó la agente. Así, la frustración de un año en el que Colapinto debió lidiar con las dificultades, podría ceder ante una promesa auspiciosa.

El análisis de Colapinto sobre la temporada

Tras cerrar el año en el fondo del GP de Abu Dhabi, el piloto argentino mostró su deseo de hacer un borrón y cuenta nueva rutilante. “Fue un año no muy positivo, pero bueno, es parte del proceso“, sostuvo. Y, en la misma línea que su representante, se mostró contento por lo que viene. “Creo que el año que viene va a ser mucho mejor y nos estuvimos preparando bien la temporada que viene, así que con ganas, con ganas de empezar ya a laburar para eso y olvidarnos un poco de lo que pasó este año”, agregó.

De todas formas, es consciente que la adaptación al nuevo coche no será sencilla y que el tiempo apremia. “Hay que laburar mucho, así que nada, volver a Argentina unos dos días y después ya enfocados en la temporada que viene para dar batalla y tener buenos resultados“, resumió sobre sus planes previo al regreso a la competencia. Lo que todos coinciden es que el 2026 de Alpine ya está en marcha.

