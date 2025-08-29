La sorpresa de Franco Colapinto tras descubrir que terminó noveno en la FP2: “Este auto es más raro…”

La jornada de viernes terminó resultado más que positiva para Franco Colapinto al completar la segunda tanda de entrenamientos libres en el Gran Premio de los Países Bajos con el noveno mejor tiempo de toda la parrilla, a poco más de un segundo del líder Lando Norris.

Instantes después de bajarse del A525, Franco dialogó con Juan Fossaroli y le confesó a ESPN que no entendía del todo ni el motivo ni la forma en que se comportó el coche: “Este auto es más raro, de golpe salgo y tengo el doble de grip sin entender por qué“, respondió con total sinceridad. “Pero bueno, obviamente si tengo grip sale la vuelta más fácil y está ahí el tiempo“, señaló.

Franco Colapinto marcó el noveno mejor tiempo del viernes en Zandvoort. (Getty)

“Fue una buena FP2, hay que seguir trabajando pero creo que es un buen paso”, destacó Colapinto, aunque remarcó: “Nos cuestan mucho las curvas lentas, es donde creo que más tiempo pierdo“. No obstante, Alpine está al tanto de ello y utilizó la segunda tanda de Gasly para probar soluciones.

“Pierre [Gasly] estaba con un alerón completamente distinto, con más carga, para ir más rápido en esa parte trabada y no perdía tanto en la recta“, reveló Colapinto. “Hay que ver si eso funciona bien para mañana, puede ser una buena dirección. También hay mucho viento”, agregó.

Finalmente, completó la nota señalando: “Fue un día decente, no estaba contento con la FP1, nos costó mucho encontrar la consistencia del auto, era muy impredecible. Cambiamos un par de cosas, mejoró, pero pongo un set de gomas, cambio alguna cosa muy chiquita y en el auto se genera un cambio muy grande.”

Cómo sigue el cronograma del GP de los Países Bajos

Toda la actividad pactada para la jornada de viernes ya fue completada, por lo que ahora los pilotos descansarán mientras los mecánicos trabajan para poner a punto los autos para el sábado, donde se esperan lluvias y que todo cambie. En cualquier caso, el cronograma sigue de la siguiente forma:

SÁBADO 30 DE AGOSTO

FP3: 06:30hs – 07:30hs

Clasificación: 11:00hs

DOMINGO 31 DE AGOSTO

Gran Premio de los Países Bajos: 10:00hs – 72 vueltas

Todo en horario argentino

