Lando Norris eligió al mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos: “Simplemente perfecto”

La Fórmula 1 supo tener grandes pilotos a lo largo de la historia. El campeonato más importante de automovilismo tuvo diferentes estrellas en lo más alto, dependiendo de cada época. Sin embargo, para Lando Norris, hay uno que se ubica por encima de todos.

El británico, que hoy pelea mano a mano por el campeonato con Oscar Piastri, opinó en varias oportunidades sobre quién es el mejor piloto de la historia. Sin guiarse por la cantidad de títulos obtenidos, para la estrella de McLaren, el número 1 es Max Verstappen.

En un ping pong de pilotos realizado en una entrevista con Mail Sport, Norris puso al neerlandés por encima de Lewis Hamilton y Michael Schumacher. De esta manera, el británico dejó en claro que el de Red Bull es mejor que los dos máximos ganadores de la historia.

En 2024, cuando perdió con Max en la pelea por el campeonato, también lo llenó de elogios. “En algunas cosas creo que sí igualo a Max, el problema es que él no tiene debilidades. No tiene un lado malo. Es difícil batir a alguien con esas características”, reconoció.

“Seguramente es el mejor piloto que ha habido en la Fórmula 1, el mejor de todos los tiempos, así que si he podido hacer un buen trabajo compitiendo contra él”, resaltó. “Su peor resultado fue un quinto puesto o algo así. Simplemente condujo como Max siempre lo ha hecho, lo cual es perfecto. Y no puedo criticarlo en absoluto”, expresó a la hora de analizar la última temporada.

Calendario completo de la segunda mitad de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de Bélgica – Spa-Francorchamps – 27 de julio

Gran Premio de Hungría – Budapest – 3 de agosto

Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto

Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre

Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre

Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre

Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

Cuándo vuelve la Fórmula 1

Después de una extensa primera mitad de la temporada, la Fórmula 1 descansará durante tres semanas y volverá el último fin de semana del mes. El campeonato del mundo se mudará a Zandvoort para el Gran Premio de los Países Bajos, que se llevará a cabo el domingo 31 de agosto a las 10 y se podrá ver por Disney+.

