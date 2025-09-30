Lo está cumpliendo: revelan qué tiene que hacer Franco Colapinto para seguir en la Fórmula 1 en 2026

A falta de pocas carreras para que se termine la temporada, la segunda butaca de Alpine sigue siendo una incógnita. Pierre Gasly es el único confirmado de la escudería francesa para 2026 y Franco Colapinto se jugará todo en las próximas semanas para seguir siendo su compañero.

En el medio de la incertidumbre por el futuro del argentino, el New York Times, a través del periodista Madeline Coleman, dio un panorama de la pelea con Paul Aron. Allí, señaló al ex-Williams como el favorito para continuar como piloto principal, pero con tres objetivos a cumplir.

“Evitar accidentes costosos, mantenerse cerca de Gasly y mostrar signos de mejora“, son las condiciones que Colapinto debe cumplir hasta el final de la temporada. Hasta el momento, más allá del último incidente con Alex Albon (en el cual no tuvo la culpa), Franco viene a paso firme en esa lucha. Deberá mantenerlo hasta final del campeonato, aún con las dificultades propias del monoplaza.

“Mi único interés es intentar incorporar al equipo al mejor piloto disponible y hacer el mejor trabajo con nosotros. Es tan simple como eso“, declaró Flavio Briatore días atrás al respecto.

Cronograma del GP de Singapur

Tras un fin de semana inactiva, la Fórmula 1 reanudará su campeonato el próximo 5 de octubre, con las prácticas y la clasificación llevándose a cabo el viernes y sábado previo. Debido a que Singapur se encuentra en tierras asiáticas, la diferencia de horario con Argentina es de 11 horas, por lo que el GP será más temprano que los que se disputan en Europa. A continuación, los horarios.

Práctica libre 1: viernes 3 de octubre 6:30 AM.

Práctica libre 2: viernes 3 de octubre 10:00 AM

Práctica libre 3: sábado 4 de octubre 6:30 AM

Clasificación: sábado 4 de octubre 10:00 AM

Carrera: domingo 5 de octubre 09:00 AM

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre

Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

