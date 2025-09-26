El referente de la Fórmula 1 que predijo la llegada de Colapinto a Alpine lanzó un pronóstico sobre su continuidad para 2026

Franco Colapinto encara el tramo final de la temporada de Fórmula 1 en medio de un clima de incertidumbre. Con un nuevo fin de semana libre, a la espera del GP de Singapur, todos los ojos están puestos en la decisión que definirá el acompañante de Pierre Gasly en Alpine para 2026. Todo se define en un mano a mano entre el argentino y Paul Aron, piloto de Reserva. El anuncio sería en octubre, aunque recientemente apareció una voz especialista en calmar aguas.

Se trata de Guenther Steiner, ex jefe de Haas y nombre experimentado en el paddock, quien se encargó de repetir una fórmula esperanzadora: aportar un pronóstico alentador para Colapinto para el próximo año, al igual que hizo meses atrás cuando acertó que dejaría Williams para sumarse Alpine antes de que el movimiento sea oficial. Tras aquella predicción, ahora realizó un nuevo análisis que incrementa la ilusión.

Invitado al podcast Red Flags, Steiner primero se refirió al desempeño de Colapinto en Alpine durante una temporada complicada, marcada por la falta de competitividad del monoplaza. “Colapinto está progresando, chocando contra el muro. Sí, lo sé, pero mira lo que es ese coche. No se puede jugar un piloto con un coche como este“, afirmó, destacando las dificultades que enfrenta el argentino para mostrar su verdadero potencial.

Más allá de los problemas del equipo, Steiner ratificó su apoyo en el pilarense y sorprendió con su visión sobre el futuro del piloto en la escudería francesa. “Creo que terminará esta temporada y empezará en la próxima. Esa es mi opinión“, aseguró, dejando entrever que el argentino podría contar con continuidad. Una pequeña presión extra para Flavio Breatore, jefe de Alpine.

Guenther Steiner, ex director de Haas (Getty Images).

En ese sentido, ex director de Haas también señaló que Colapinto tendrá un margen para demostrar el voto de confianza que le otorgarían para 2026. “Creo que Briatore quiere esperar. Lo va a mantener en el coche a principios del año que viene y si no rinde con un coche nuevo, tomando en cuenta la comparación con Gasly, se marchará“, explicó Steiner, sugiriendo que el piloto argentino deberá demostrar estar a la altura del equipo y sus rivales en el próximo año.

Lo cierto es que palabra de Steiner genera optimismo, sobre todo porque su historial de predicciones acertadas le da peso a sus comentarios. Ahora, la expectativa que supo generar en su momento con la llegada del argentino a Alpine, vuelve a instalarse. La hora de la verdad para tener la oportunidad de seguir demostrando en 2026 se acerca.

Cuándo corre Colapinto el GP de Singapur

Al no haber carrera este fin de semana, la Fórmula 1 reanudará su campeonato el próximo domingo 5 de octubre, con las prácticas y la clasificación llevándose a cabo el viernes y sábado. Debido a que Singapur se encuentra en tierras asiáticas, la diferencia de horario con Argentina es de 11 horas, por lo que el GP será más temprano que los que se disputan en Europa. A continuación, los horarios.

Práctica libre 1: viernes 3 de octubre 6:30 AM.

Práctica libre 2: viernes 3 de octubre 10:00 AM.

Práctica libre 3: sábado 4 de octubre 6:30 AM.

Clasificación: sábado 4 de octubre 10:00 AM

Carrera: domingo 5 de octubre 09:00 AM.

