Lucas Benamo, ex piloto y coach de Colapinto, reveló cuál es la escudería ideal para su futuro en la Fórmula 1: “Un sueño que ojalá pueda cumplir”

Después de transitar momentos sumamente adversos en Alpine y hasta recibir duras críticas de Flavio Briatore, máxima autoridad de la propia escudería francesa en la Fórmula 1, Franco Colapinto se despachó con una actuación más que positiva en el Gran Premio de los Países Bajos.

De principio a fin, el argentino de 22 años de edad se mostró correcto y también ambicioso, quedando a las puertas de la suma de puntos y no pudiendo lograrlo, pura y exclusivamente, por serias equivocaciones de lectura por parte de su equipo y hasta de Pierre Gasly, su compañero.

En medio de ese panorama, Lucas Benamo, coach y uno de los primeros entrenadores de Colapinto, pero también ex piloto de TC2000, Top Race y Turismo Nacional, entre otras categorías, habló en exclusiva con BOLAVIP y proporcionó sus apreciaciones, sus conocimientos y también sus puntos de vista sobre el pasado, el presente y el futuro del fenómeno argentino.

-¿Qué opinás de la carrera de Franco en Países Bajos?

-Para mí fue una de sus mejores carreras del año. Él viene bien desde hace un tiempo, ya en las clasificaciones viene ganándole a Gasly o muy cerquita de él. Esa es su medida, estar a la altura de su compañero de equipo. Sin dudas que este fin de semana fue muy bueno todo. En la carrera se lo vio muy sólido, con una largada excelente, siendo uno de los pilotos que más autos pasó. Y hay que destacar que hoy Alpine es el último auto de la parrilla en la Copa de Constructores. Es un equipo que le cuesta mucho entrar entre los 10 y Franco terminó muy cerquita de los puntos, más allá de la polémica de las últimas vueltas con Gasly.

-¿Cómo es tu relación hoy con Franco?

-Hoy tengo una relación familiar, casi de hermano mayor porque así lo siento. Lo conozco desde que él tenía 8 años, su papá fue sponsor mío cuando yo estaba terminando mi carrera como piloto, lo acompaño en las carreras que él necesita y trabajamos también para que esté lo mejor posible entre carrera y carrera. Estoy muy orgulloso de lo que está haciendo, con lo difícil que es y más teniendo en cuenta que el auto no es el Williams del año pasado.

-¿Cómo fue tu trabajo con Colapinto?

-Lo acompañé en sus primeros pasos en el karting y luego mi trabajo importante fue su adaptación del karting al Fórmula, para prepararlo para Europa.

Publicidad

Publicidad

-Se habla demasiado desde adentro del equipo, ¿no?

-A cualquier piloto le afecta, pero él está acostumbrado a trabajar y a lidiar con la presión. De hecho, fijate que los comentarios con la prensa fueron el viernes y él tanto sábado como domingo respondió de manera ejemplar, comportándose muy profesionalmente cuando por ahí otro piloto no hubiese actuado de la misma manera. Él hizo oídos sordos y sacó su mejor versión.

Franco Colapinto en el GP de Países Bajos.

-¿Por qué creés que hace esto Briatore?

-Es su manera de actuar y de ser. Desconozco por qué, pero no comparto algunos modos.

-¿Fue acertado pasar de Williams a Alpine?

-El Williams en el que él debuta, está un paso adelante del Alpine. De hecho, Williams tenía motor Mercedes y funcionaba muy bien, mientras que el motor Alpine es el peor de toda la parrilla. Entonces, eso genera que, a la hora de correr, le cueste un poco. Sin embargo, él le está sacando todo el jugo al auto. Para un piloto, estar parado es muy complejo y se busca estar siempre arriba de un auto. En Williams iba a estar parado como piloto de reserva y para mí fue muy acertado que él siga aprendiendo pese a que el auto sea inferior.

Publicidad

Publicidad

-¿En 2026 lo ves en Alpine o en otra escudería?

-Yo veo que Franco llegó para quedarse en la Fórmula 1, tiene condiciones para hacerlo y no tengo dudas de que el año que viene va a estar arriba de un auto de la categoría.

-¿Qué diferencias ves entre Franco y los otros argentinos que estuvieron en la Fórmula 1?

-Es difícil hacer comparaciones porque son otras épocas. Cuando corrió Norberto Fontana, venía de ganarlo todo en la Fórmula 3, que en ese momento era la anterior a la Fórmula 1, y fue muy competitivo pese a que no pudo tener la continuidad de una temporada completa, que es lo que necesitan los pilotos. El que sí la venía teniendo era Pechito López, con Renault, y a la hora de debutar pasaron cosas y no pudo. Él estaba muy preparado para afrontar la temporada. Y Gastón Mazzacane, cuando corrió dos temporadas enteras, lo hizo con un auto que evidentemente no era bueno. Había mucha diferencia con los demás. Ahora hay mucha más paridad entre el primer equipo y el último.

Lucas Benamo junto a Franco Colapinto. (Foto: Kymillman)

Publicidad

Publicidad

-¿A Franco lo ves como un piloto ideal para qué escudería?

-A mí me gustaría que corra con el más rápido para mostrar todo su talento. No tengas dudas de que, con un auto de punta, ganaría. Viene haciendo malabares con el Alpine y me encantaría verlo con Ferrari, por supuesto. Son sueños que ojalá que algún día se puedan cumplir.

-¿Cuál es el último consejo que le diste?

-Siempre trato de transmitirle que esté tranquilo y que disfrute porque todo llega.

-¿Lo ves en un futuro corriendo en Argentina?

-Futuro cercano no creo pero sí, en algún momento puede volver como han vuelto distintos pilotos argentinos. A él le gusta mucho el automovilismo, mira todas las categorías y está al tanto de todo, pero no tengo dudas de que hay Franco para rato en Europa.

ver también Briatore solo necesitó 5 palabras para arrepentirse y llenar de elogios a Colapinto tras el GP de Países Bajos de la Fórmula 1