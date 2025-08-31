Es tendencia:
logotipo del encabezado
Redes sociales

Con Briatore como principal apuntado y el 11° puesto de Franco Colapinto, los mejores memes del GP de Países Bajos

Las redes sociales estallaron contra Alpine tras la gran carrera del argentino, que estuvo a punto de ingresar en zona de puntos.

Por Lautaro Toschi

Fuerte respaldo a Colapinto en las redes tras el GP de Países Bajos
Fuerte respaldo a Colapinto en las redes tras el GP de Países Bajos

Franco Colapinto tuvo su mejor carrera con Alpine en el GP de Países Bajos de la Fórmula 1. El argentino terminó en el puesto número 11 y quedó a una posición de sumar su primer punto con la escudería francesa. En las redes sociales se vivió con mucha pasión esta carrera, sobre todo porque la decisión del equipo fue que el pilarense le devuelva la posición a Gasly luego de haberlo pasado con una gran maniobra.

Además, estaba en el centro de la escena las recientes críticas de Flavio Briatore a Franco Colapinto. Si bien es difícil de saber qué hubiese pasado, todo indica que, de no haberlo dejado pasar a su compañero, el argentino hubiese terminado en zona de puntos. Cabe destacar que Gasly culminó en la posición número 17.

Colapinto, duro contra Alpine tras el GP de Países Bajos

Franco Colapinto dialogó con la prensa una vez que finalizó el GP de Países Bajos y fue crítico respecto a su equipo: “Fue una carrera larga, complicada, creo que tuve mis oportunidades, pero nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo nada más, el resto creo que fue una buena carrera”. Además, agregó: “Era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado, porque no había que esforzarse mucho. Fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto, creo que estoy un poco más cómodo y con eso sí estoy contento”.

Franco Colapinto, sin filtro contra Alpine tras los dichos de Briatore y el 11° puesto: “Era muy fácil hacerme sumar un punto hoy”

ver también

Franco Colapinto, sin filtro contra Alpine tras los dichos de Briatore y el 11° puesto: “Era muy fácil hacerme sumar un punto hoy”

La dura crítica de Briatore a Colapinto

En la previa del GP de Países Bajos, Flavio Briatore afirmó: “Cambiamos a Doohan por Franco y quizá él tiene el mismo problema de demasiada presión por estar en la Fórmula 1. Quizá le pusimos demasiada presión. A veces necesitamos considerar que el piloto es un ser humano y que tenemos que entender exactamente qué pasa por la cabeza de estos chicos, porque son jóvenes”.

Además, agregó: “Creo que para un piloto es muy difícil lidiar con este coche. Quizá no era el momento adecuado para tener a Franco en la Fórmula 1, quizá necesitaba un año más para formar parte de la Fórmula 1”.

Los mejores memes tras el GP de Países Bajos

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Franco Colapinto terminó 11° y completó su mejor carrera con Alpine: el GP de Países Bajos fue para Oscar Piastri

ver también

Franco Colapinto terminó 11° y completó su mejor carrera con Alpine: el GP de Países Bajos fue para Oscar Piastri

La furia de Franco Colapinto con Alpine en pleno GP de Países Bajos: “¿Qué querés decir?”

ver también

La furia de Franco Colapinto con Alpine en pleno GP de Países Bajos: “¿Qué querés decir?”

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Armani convirtió su talón de Aquiles en su mayor virtud y ahora River solo quiere ganar por penales"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Franco Colapinto, sin filtro contra Alpine tras quedar en el puesto 11: “Era muy fácil hacerme sumar un punto hoy”
FÓRMULA 1

Franco Colapinto, sin filtro contra Alpine tras quedar en el puesto 11: “Era muy fácil hacerme sumar un punto hoy”

Briatore reculó tras sus críticas a Colapinto y lo elogió junto al equipo de Alpine: "Se han aplicado muy bien"
FÓRMULA 1

Briatore reculó tras sus críticas a Colapinto y lo elogió junto al equipo de Alpine: "Se han aplicado muy bien"

Desde Williams arremeten contra Flavio Briatore por la presión puesta a Colapinto en Alpine: "Un mundo muy distinto"
FÓRMULA 1

Desde Williams arremeten contra Flavio Briatore por la presión puesta a Colapinto en Alpine: "Un mundo muy distinto"

Los 9 jugadores que Russo dejó afuera del banco de Boca
Boca Juniors

Los 9 jugadores que Russo dejó afuera del banco de Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo