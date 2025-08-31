Con Briatore como principal apuntado y el 11° puesto de Franco Colapinto, los mejores memes del GP de Países Bajos

Franco Colapinto tuvo su mejor carrera con Alpine en el GP de Países Bajos de la Fórmula 1. El argentino terminó en el puesto número 11 y quedó a una posición de sumar su primer punto con la escudería francesa. En las redes sociales se vivió con mucha pasión esta carrera, sobre todo porque la decisión del equipo fue que el pilarense le devuelva la posición a Gasly luego de haberlo pasado con una gran maniobra.

Además, estaba en el centro de la escena las recientes críticas de Flavio Briatore a Franco Colapinto. Si bien es difícil de saber qué hubiese pasado, todo indica que, de no haberlo dejado pasar a su compañero, el argentino hubiese terminado en zona de puntos. Cabe destacar que Gasly culminó en la posición número 17.

Colapinto, duro contra Alpine tras el GP de Países Bajos

Franco Colapinto dialogó con la prensa una vez que finalizó el GP de Países Bajos y fue crítico respecto a su equipo: “Fue una carrera larga, complicada, creo que tuve mis oportunidades, pero nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo nada más, el resto creo que fue una buena carrera”. Además, agregó: “Era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado, porque no había que esforzarse mucho. Fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto, creo que estoy un poco más cómodo y con eso sí estoy contento”.

ver también Franco Colapinto, sin filtro contra Alpine tras los dichos de Briatore y el 11° puesto: “Era muy fácil hacerme sumar un punto hoy”

La dura crítica de Briatore a Colapinto

En la previa del GP de Países Bajos, Flavio Briatore afirmó: “Cambiamos a Doohan por Franco y quizá él tiene el mismo problema de demasiada presión por estar en la Fórmula 1. Quizá le pusimos demasiada presión. A veces necesitamos considerar que el piloto es un ser humano y que tenemos que entender exactamente qué pasa por la cabeza de estos chicos, porque son jóvenes”.

Además, agregó: “Creo que para un piloto es muy difícil lidiar con este coche. Quizá no era el momento adecuado para tener a Franco en la Fórmula 1, quizá necesitaba un año más para formar parte de la Fórmula 1”.

Los mejores memes tras el GP de Países Bajos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

ver también Franco Colapinto terminó 11° y completó su mejor carrera con Alpine: el GP de Países Bajos fue para Oscar Piastri