Max Verstappen reveló el mayor problema de Red Bull en el GP de Hungría: “Hizo que todo sea muy difícil”

El fin de semana en el Hungaroring fue uno de los más difíciles de Max Verstappen en toda la temporada 2025 de la Fórmula 1. El cuatro veces campeón del mundo no ha estado al nivel de competir contra McLaren prácticamente en todo el año, pero en el Gran Premio de Hungría, los problemas se profundizaron aún más.

Max quedó octavo en clasificación y no sólo no pudo avanzar en carrera, sino que retrocedió y quedó noveno, por detrás de pilotos de mucho menos renombre como Lance Stroll, Gabriel Bortoleto o el propio Liam Lawson, quien fuera su compañero en las primeras dos carreras de la temporada, antes de cambiar de auto con Yuki Tsunoda y volver a Racing Bulls.

“No me sentí cómodo con los neumáticos“, reconoció Verstappen después de la carrera. “No tenía agarre, me la pasé resbalando. Y después me trabé con mucho tráfico, pero tuve el problema de los neumáticos hasta con las gomas nuevas”, señaló.

Verstappen no pudo ni con Lawson en Hungría.

“No tenía agarre en [las curvas de] baja velocidad. Todos se me iban en las curvas de baja velocidad y no podía atacar, eso hizo que todo sea muy difícil“, completó al respecto. La novena posición en el Hungaroring hizo que el neerlandés quede a casi 100 puntos de la cima del campeonato, pero aún más importante, dejó a George Russell a tan sólo quince unidades en la pelea por el tercer puesto.

Verstappen señaló qué debe hacer Red Bull durante el parón de la F1

La Fórmula 1 no volverá a ver acción sino hasta el final del mes de agosto, cuando inicie la segunda mitad del campeonato con el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, carrera local para Verstappen. Y el campeón del mundo explicó en qué debe centrarse Red Bull durante estas semanas.

“Queremos terminar bien, aunque el foco ya está bastante puesto en 2026, como la mayoría [de las escuderías]”, admitió. “Pero creo que igualmente tenemos que intentar tener un auto que se comporte de forma más consistente y permita conseguir resultados”, cerró.