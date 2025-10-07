Mientras Franco Colapinto no encuentra respuestas en Alpine, Pierre Gasly expresó sus ganas de correr fuera de la F1: “¿Por qué no?”

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está siendo un dolor de cabeza para Alpine, y si bien Franco Colapinto todavía tiene ese fuego interno de estar en su primera temporada casi completa y que todo parezca color de rosa, ya empieza a impacientarse con la escudería, que no es capaz de proveerle un auto que responda en pista.

Queda entonces sólo imaginar lo que pasa por la cabeza de Pierre Gasly cada fin de semana, un piloto con ya una década de experiencia en la categoría y que está acostumbrado a pelear por los puntos cada fin de semana. En Singapur, hablando con los medios, el francés reconoció que le gustaría cambiar un poco de aires y hacer alguna carrera por fuera de la F1 en el futuro cercano.

“Vi algunos de los highlights, el inicio de la carrera y cómo le fue. Debo decir que lo encuentro como algo genial”, reconoció Gasly al ser consultado por la decisión de Max Verstappen de correr en Nurburgring en su fin de semana libre. “Es muy bueno que Max tenga la oportunidad de organizar esas cosas. Tiene su equipo, sus autos, un buen set-up para poder ir y correr esas carreras”, señaló.

El francés considera que Verstappen abrió la posibilidad para que más pilotos puedan correr fuera de la F1 en medio de la temporada. (X/AlpineF1Team)

Gasly quiere seguir los pasos de Verstappen y correr en Turismo

“Creo que es genial para el deporte y no me molestaría hacer lo propio en el futuro“, admitió Gasly. “Creo que es increíble, obviamente nos gustan los autos, correr. Me gusta también que lleve a alguien del Sim Racing, es una historia única, lo encuentro realmente respetuoso y muy bueno de su parte que haga eso.”

Obivamente, al igual que Max Verstappen, la idea de Gasly sería tener algunas carreras de turismo en paralelo a su trabajo como piloto de Fórmula 1: “No he preguntado si me dejarían correr en un Ferrari, pero sí ¿Por qué no? Me encanta correr“.

Verstappen se fue a correr con una Ferrari a Nürburgring en su semana libre de F1.

Eso sí, reconoció que todavía no es hora de plantearse ese desafío: “Simplemente para mí, en este momento, no me es tan simple organizar ese tipo de cosas. Si lo haces, tienes que hacerlo bien. Tienes que practicar, tener gente de confianza. No es el momento correcto ahora pero en el futuro es algo que me gustaría explorar”, declaró.

“Nordschleife es una pista icónica, demencial. No hay nada que se le compare así que definitivamente me gustaría. Le Mans también, pero es cuestión de encontrar el momento correcto y la forma correcta de hacerlo. Ha habido conversaciones pero falta mucho para que algo así se de.”

