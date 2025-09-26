Es oficial: Max Verstappen correrá este fin de semana con Ferrari en el Campeonato de Turismo NLS

Luego de conseguir un nuevo triunfo en la Fórmula 1, Max Verstappen no se tomará una semana de descanso como el resto de los pilotos de la categoría y se subirá a una Ferrari para correr en el mítico trazado de Nurburgring. El vigente tetracampeón de la F1 competirá en el Campeonato de Turismo NLS, luego de haber sacado su licencia un par de semanas atrás.

El neerlandés pilotará una Ferrari 296 GT3 de su propio equipo, el Verstappen.com Racing, junto a Chris Lulham, participando en la categoría GT3 Pro, en lo que será la novena fecha de un campeonato que empezó hace ya varios meses. Toda la actividad de la competencia tendrá lugar el día sábado. Por la mañana será la clasificación, y cercano el mediodía se disputará la carrera que durará cuatro horas.

Verstappen había aprovechado el fin de semana libre previo -entre Monza y Bakú- para correr en Nordschleife con un Porsche Cayman GT4 sin tunear para obtener la licencia que le permita competir en el trazado completo de Nurburgring, con el objetivo de poder participar de la carrera de 24hs, aunque eso quedará para la edición 2026.

Sin embargo, decidió volver a territorio alemán en la previa de lo que será su viaje a Singapur para seguir compitiendo en el campeonato de Fórmula 1 con Red Bull, para probar su nivel con un auto al mismo nivel que el del resto de los competidores, algo que no sucedió en la prueba de un par de semanas atrás.

Verstappen aún tiene chances de ser campeón de la F1 2025

Las decisiones de Verstappen parecen indicar que no ve probable repetir el título con Red Bull este año en la Fórmula 1. Sin embargo, las matemáticas dicen que el neerlandés todavía puede dar el batacazo y ser campeón. Sería casi utópico, ya que una supercomputadora evaluó los más de 3000 escenarios posibles y explicó que Verstappen gana el título en un 8% al 12% de los mismos.

“Matemáticamente posible, pero requiere que Piastri baje de media a P4 o peor en varios GPs y que Max gane al menos 5–6 de las 7 restantes”, reconoce ChatGPT. “Si Piastri se mantiene en top-2 o top-3 y suma fuerte en Sprints, las chances de Max caen prácticamente a cero.”

Ahora bien, hay un mundo donde un Max Verstappen -sin margen de error- puede ver crecer exponencialmente esas posibilidades: “Si aparece un DNF o abandono de Piastri, la probabilidad real de Max se dispara al 20–25 %“, destaca.

En conclusión, al día de hoy, y con siete Grandes Premios y tres carreras sprint por delante, las probabilidades matemáticas crudas de Verstappen rondan el 10%, mientras que Piastri tiene más del 80%.

