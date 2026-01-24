Por qué no está Mercado Libre en el Alpine de Franco Colapinto para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Una de las preguntas que recorrió Argentina en las horas posteriores a la presentación del A526, el auto que Alpine diseñó para Franco Colapinto y Pierre Gasly de cara a la Fórmula 1 2026, fue: ¿Por qué no está Mercado Libre en ningún lugar de todo el auto? Esa pregunta ahora tiene una respuesta oficial por parte de la marca.

Quien habló en nombre de la empresa fue Sean Summers, Chief Marketing Officer de Mercado Libre, y sus palabras dieron a entender que la escudería (Alpine) y Mercado Libre se encuentran actualmente en negociaciones para extender su vínculo de cara al 2026. Sin embargo, de momento las mismas no han llegado a buen puerto.

Mercado Libre y Alpine todavía no llegaron a un acuerdo para la F1 2026. (Getty)

“En Mercado Libre, nuestros acuerdos de sponsoreo acompañan proyectos que evolucionan en el tiempo”, destacó Sanders. “Si bien aún estamos en conversaciones y evaluando los detalles de un posible acuerdo con Alpine F1, mantenemos una relación sólida con Franco Colapinto, a quien venimos apoyando desde sus inicios en la categoría. Estamos orgullosos de su crecimiento y seguiremos acompañando su desarrollo deportivo”, completó.

Mercado Libre ha apoyado a Colapinto desde su llegada a la Fórmula 1 a finales del 2024 con Williams, y fue una de las principales financiantes del argentino. Por su parte, Colapinto respondió siendo la cara de sus más recientes comerciales en estos últimos dos años. La relación entre ellos continuará, aunque quedará ver si pueden llegar a un arreglo con Alpine.

Gabriel Bortoleto también se suma a Mercado Libre

Mientras la situación de Colapinto, Mercado Libre y Alpine sigue sin resolverse, la marca presentó a Gabriel Bortoleto, otro piloto sudamericano de la Fórmula 1, como su nuevo apadrinado. El brasileño, que viene de correr con Sauber y será uno de los pilotos oficiales de Audi en su estreno en este 2026, ya protagonizó su primer video promocional con Mercado Libre.

Con la importante presencia que Mercado Libre tiene en Brasil, la asociación con Gabriel Bortoleto tiene tanta lógica como lo que la marca está haciendo con Franco Colapinto desde 2024.

