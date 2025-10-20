Reunión cumbre entre la cúpula de Alpine y Colapinto: se reveló cuando aclararán la polémica con Gasly en el GP de Austin

“Estamos decepcionados. Lo revisaremos y trataremos internamente“, fue la frase de Steve Nielsen, jefe de equipo de Alpine, que hizo resonar las paredes del equipo. Su intención era clara: un reto en público hacia Franco Colapinto tras desobedecer las órdenes de la escudería de no sobrepasar a Pierre Gasly en el GP de Estados Unidos. Y tras generarse el cortocircuito interno, las consecuencias empezarán a definirse en las próximas horas.

Según reveló el periodista Leonardo Regueira en Carburando, el piloto argentino fue citado a una reunión con las autoridades del equipo este martes para discutir la polémica maniobra. ¿Qué significa ello? Se perfila como un momento de alta tensión por dos motivos. Primero, se conocerá la decisión final de Alpine al respecto. Y segundo, pero no menos importante, quedará en claro tanto el poder de Nielsen tras su desembarco en la escudería.

La postura de Nielsen está alineada con la de Pierre Gasly, quien, aunque más medido, no ocultó su malestar. “Hice mi parte, honestamente. Ni siquiera debería haber estado ahí. Me importa más el tema del rendimiento que este tipo de cosas. Estoy seguro de que lo revisaremos dentro del equipo. Son cosas que necesitamos tratar dentro de la oficina y no tiene sentido liberar la frustración aquí“, sostuvo el piloto francés al ser consultado por el final caliente en Estados Unidos.

Así, el mensaje parece claro: el equipo considera en falta al argentino, que no llegaría a la reunión con las de ganar. Al menos así lo demuestra el reciente comunicado oficial de Alpine el cual reafirma que “cualquier orden desde el muro de boxes es definitiva“. Una sentencia que, combinada con la “decepción” de Nielsen, puede presentarse como un golpe a la ambición del argentino por demostrar su valía en cada centímetro de la pista.

Steve Nielsen, jefe de equipo de Alpine (Getty).

La justificación de Colapinto y la contradicción de Briatore

Al momento de la acción que despertó la polémica, Colapinto tenía mejor ritmo que su compañero y cada vez se le acercaba más. Desde el muro de boxes, la orden por radio fue clara: “Mantener las posiciones“. Sin embargo, el argentino, que sentía la presión del Sauber de Gabriel Bortoleto por detrás, decidió ignorar la indicación y en la primera curva superó a Gasly. Su argumento fue contundente: “Era lo correcto. Él tenía gomas más viejas“.

Publicidad

Publicidad

El choque de posturas que desató el episodio revivió una vieja declaración de Flavio Briatore, hombre fuerte en Alpine, quien al ser consultado semanas atrás sobre qué necesitaba Colapinto para mantenerse en la categoría, respondió sin rodeos: “Ir más rápido“. El pilarense lo hizo en Austin, pero con una actitud que no cayó bien y podría terminar con consecuencias para el próximo año.

ver también La reciente frase de Flavio Briatore que contradice a Alpine y avala la maniobra de Colapinto en el GP de Austin