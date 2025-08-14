Es tendencia:
Lleva más de 6 años en la Fórmula 1, ganó 4 carreras y comparó su situación con la de Michael Schumacher en Ferrari

El británico mantiene intacta sus esperanzas de pelear por un título en la máxima categoría.

Por Germán Celsan

© GettyRussell comparó su carrera con la de Schumacher

La Fórmula 1 es el pináculo del automovilismo, ninguna categoría se compara con el espectáculo y lo que moviliza a nivel mundial. Pelear el título y convertirse en campeón mundial es por lo que pelean año a año los veinte pilotos lo suficientemente afortunados y talentosos como para estar en la parrilla.

Sin embargo, sólo uno puede ganar, y ni siquiera estar en las principales escuderías te asegura que estés en condiciones de pelear por el título. Así lo entiende George Russell, quien a sus 27 años se encuentra en su séptima temporada dentro de la F1, y hasta la fecha suma cuatro Grandes Premios ganados.

George Russell comparó su carrera en la F1 con la de Schumacher.

“Sí, definitivamente estoy más hambriento que nunca. Esperaba que para este momento, siete temporadas en mi carrera, ya hubiera tenido al menos un año de pelear por el campeonato“, le reconoció Russell a Motorsport.com. “Cuando me uní a Mercedes, pensé que cada año sería pelear por el campeonato. Lamentablemente, no ha resultado de esa forma“, agregó.

Lo mismo le ha pasado a Charles [Leclerc], y posiblemente nadie hubiera podido predecir dos años atrás que McLaren daría ese paso. Lando [Norris] estuvo cinco años con ellos sin poder pelear tampoco. Tienes que aceptar que esa es la naturaleza de la F1, siempre ha sido así”, continuó Russell. Y luego procedió a comparar su situación con los primeros años de Michael Schumacher en Ferrari.

El -para muchos- más grande de todos los tiempos, recién pudo ser campeón luego de un lustro con Ferrari. “Si miras a Michael Schumacher, él estaba en su quinto año con Ferrari, ya en sus 30, antes de ganar un campeonato con ellos. Yo tengo 27, así que todavía tengo algo de tiempo a mi favor“, concluyó.

Russell aún no renueva con Mercedes para el 2026

Una de las escuderías que aún no tiene asegurados a sus pilotos para la próxima temporada es Mercedes; los contratos tantos de Kimi Antonelli como del propio George Russell terminan al finalizar la presente campaña dentro de la F1. Las negociaciones con Max Verstappen pusieron una pausa en la renovación de los pilotos actuales, pero todo indica que ambos firmarán para el 2026.

El vigente tetracampeón del mundo aseguró, de su propia boca, que seguirá en Red Bull para la próxima temporada. El inicio de una nueva era en la F1 lo verá con la escudería con la que dominó la categoría desde comienzos de la década y tiene la esperanza de volver a esa situación.

germán celsan
Germán Celsan

