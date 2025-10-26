Con nuevo líder, así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el triunfo de Lando Norris en el GP de México

Este domingo se llevó a cabo una nueva fecha de la Fórmula 1, con el desarrollo del Gran Premio de México que tuvo como absoluto ganador a Lando Norris. Los escoltas, pero muy por detrás de él, fueron Charles Leclerc y Max Verstappen. Como habitualmente sucede, los Alpine terminaron en los últimos dos lugares, teniendo a Pierre Gasly 15° y a Franco Colapinto 16°.

El británico de McLaren superó a Oscar Piastri y ahora es el flamante puntero de la tabla de posiciones del Campeonato de pilotos. Es decir que debido a su extraordinaria carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pasó a su propio compañero y mira a todos desde lo más alto. Cabe recordar que solamente restan 4 Grandes Premios hasta el final de la temporada.

De esta manera, Norris es el nuevo líder de la Fórmula 1 y va en busca del título mundial. Sin embargo, el propio Piastri lo persigue bien de cerca a solo un punto de diferencia y con el claro objetivo de recuperar ese puesto que tanto tiempo dominó. El otro protagonista es Verstappen que venía recortando distancia en las últimas carreras y está a 36 unidades del actual puntero.

Tabla del Campeonato de Pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 357 Oscar Piastri (McLaren) – 356 Max Verstappen (Red Bull) – 321 George Russell (Mercedes) – 257 Charles Leclerc (Ferrari) – 210 Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 Alex Albon (Williams) – 73 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 Carlos Sainz (Williams) – 38 Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 Oliver Bearman (Haas) – 32 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 Esteban Ocon (Haas) – 30 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

McLaren – 713 | CAMPEÓN Mercedes – 356 Ferrari – 356 Red Bull Racing – 346 Williams – 111 Racing Bulls – 72 Aston Martin – 69 Kick Sauber – 60 Haas – 60 Alpine – 20