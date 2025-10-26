Es tendencia:
Con nuevo líder, así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el triunfo de Lando Norris en el GP de México

El británico de McLaren superó a su propio compañero Oscar Piastri y ahora es el flamante puntero en el campeonato de pilotos.

Por Nahuel De Hoz

Este domingo se llevó a cabo una nueva fecha de la Fórmula 1, con el desarrollo del Gran Premio de México que tuvo como absoluto ganador a Lando Norris. Los escoltas, pero muy por detrás de él, fueron Charles Leclerc y Max Verstappen. Como habitualmente sucede, los Alpine terminaron en los últimos dos lugares, teniendo a Pierre Gasly 15° y a Franco Colapinto 16°.

El británico de McLaren superó a Oscar Piastri y ahora es el flamante puntero de la tabla de posiciones del Campeonato de pilotos. Es decir que debido a su extraordinaria carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pasó a su propio compañero y mira a todos desde lo más alto. Cabe recordar que solamente restan 4 Grandes Premios hasta el final de la temporada.

De esta manera, Norris es el nuevo líder de la Fórmula 1 y va en busca del título mundial. Sin embargo, el propio Piastri lo persigue bien de cerca a solo un punto de diferencia y con el claro objetivo de recuperar ese puesto que tanto tiempo dominó. El otro protagonista es Verstappen que venía recortando distancia en las últimas carreras y está a 36 unidades del actual puntero.

Tabla del Campeonato de Pilotos 2025

  1. Lando Norris (McLaren) – 357
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 356
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 321
  4. George Russell (Mercedes) – 257
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 210
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 146
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 97
  8. Alex Albon (Williams) – 73
  9. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
  11. Carlos Sainz (Williams) – 38
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 37
  13. Oliver Bearman (Haas) – 32
  14. Lance Stroll (Aston Martin) – 32
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
  16. Esteban Ocon (Haas) – 30
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 20
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

  1. McLaren – 713 | CAMPEÓN
  2. Mercedes – 356
  3. Ferrari – 356
  4. Red Bull Racing – 346
  5. Williams – 111
  6. Racing Bulls – 72
  7. Aston Martin – 69
  8. Kick Sauber – 60
  9. Haas – 60
  10. Alpine – 20
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

