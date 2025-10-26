Con nuevo líder, así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el triunfo de Lando Norris en el GP de México

Este domingo se llevó a cabo una nueva fecha de la Fórmula 1, con el desarrollo del Gran Premio de México que tuvo como absoluto ganador a Lando Norris. Los escoltas, pero muy por detrás de él, fueron Charles Leclerc y Max Verstappen. Como habitualmente sucede, los Alpine terminaron en los últimos dos lugares, teniendo a Pierre Gasly 15° y a Franco Colapinto 16°.
El británico de McLaren superó a Oscar Piastri y ahora es el flamante puntero de la tabla de posiciones del Campeonato de pilotos. Es decir que debido a su extraordinaria carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pasó a su propio compañero y mira a todos desde lo más alto. Cabe recordar que solamente restan 4 Grandes Premios hasta el final de la temporada.
De esta manera, Norris es el nuevo líder de la Fórmula 1 y va en busca del título mundial. Sin embargo, el propio Piastri lo persigue bien de cerca a solo un punto de diferencia y con el claro objetivo de recuperar ese puesto que tanto tiempo dominó. El otro protagonista es Verstappen que venía recortando distancia en las últimas carreras y está a 36 unidades del actual puntero.
Tabla del Campeonato de Pilotos 2025
- Lando Norris (McLaren) – 357
- Oscar Piastri (McLaren) – 356
- Max Verstappen (Red Bull) – 321
- George Russell (Mercedes) – 257
- Charles Leclerc (Ferrari) – 210
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 146
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 97
- Alex Albon (Williams) – 73
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
- Carlos Sainz (Williams) – 38
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 37
- Oliver Bearman (Haas) – 32
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
- Esteban Ocon (Haas) – 30
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28
- Pierre Gasly (Alpine) – 20
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19
- Franco Colapinto (Alpine) – 0
- Jack Doohan (Alpine) – 0
Tabla del Campeonato de Constructores 2025
- McLaren – 713 | CAMPEÓN
- Mercedes – 356
- Ferrari – 356
- Red Bull Racing – 346
- Williams – 111
- Racing Bulls – 72
- Aston Martin – 69
- Kick Sauber – 60
- Haas – 60
- Alpine – 20
