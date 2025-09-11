“Muy valioso”: Verstappen llenó de elogios a Checo Pérez tras su fichaje por Cadillac para la F1 2026

A finales del mes pasado, Cadillac finalmente confirmó su dupla de pilotos para lo que será su temporada debut en la Fórmula 1; Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas serán los encargados de conducir los nuevos monoplazas de la escudería que se estrena en 2026 y el vigente tetracampeón del mundo, Max Verstappen, se deshizo en elogios para con quien fuera su compañero de equipo durante tres años.

En diálogo con la prensa durante el Gran Premio de Italia, Verstappen explicó por qué Checo es el fichaje ideal para Cadillac y por qué está contento de verlo nuevamente en el paddock y en la parrilla: “Tiene un conocimiento general de cómo es un gran auto, y cómo es un auto que no es fantástico. Creo que eso es muy valioso para tener de inicio.”

Verstappen y Checo conformaron una dupla sumamente sólida en Red Bull. (Getty)

Verstappen continuó señalando aún más virtudes que le aportará Checo a Cadillac: “Ha conducido para muchos equipos diferentes así que sabe muy bien cómo trabajan los equipos, y el comportamiento de los diferentes autos. Pasó por muchas regulaciones, reglamentos, cosas permitidas otras no, cosas que se prohibieron y eso”.

“Ha trabajado con muchos grandes equipos por lo que, con algo de suerte, les permitirá empujar en el comienzo. Nunca es fácil dar el salto a la F1 y ser competitivo desde un inicio, habrá que ver cómo les va”, completó Max.

Cadillac ya tiene sus dos pilotos oficiales y su piloto reserva para el 2026

Mientras continúa trabajando incansablemente en su llegada a la Fórmula 1, Cadillac ya dio a conocer su alineación completa de pilotos. Como era de público conocimiento, Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los dos pilotos oficiales, ambos con gran experiencia en la categoría.

Publicidad

Publicidad

Cadillac se prepara para la F1 2026.

Los norteamericanos complementarán esta experimentada alineación con un local, Colton Herta, a quien utilizarán como piloto de pruebas. Herta es uno de los grandes prospectos de Indycar, el ganador más joven en la historia de la categoría y se encuentra actualmente corriendo con Gainbridge Honda en dicho campeonato.