Checo Pérez reveló la primera reacción de Franco Colapinto y Verstappen al enterarse de su regreso a la F1: “Me sorprendieron”

Tras ser anunciado como uno de los dos pilotos oficiales de Cadillac para el 2026, Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo un evento exclusivo en México, que sirvió como su presentación oficial como piloto de la escudería. Y, dialogando con la prensa, se refirió a los mensajes que recibió tanto de Franco Colapinto como de Max Verstappen al confirmarse su regreso a la Fórmula 1.

Y si bien Colapinto reaccionó al anuncio en redes sociales, también lo hizo de forma personal, tal y como reveló Checo en la presentación: “Me sorprendieron, muchos pilotos me mandaron mensajes… Parece que me extrañaron. Diría que Max [Verstappen] fue el primero, Max fue inmediato, y compañeros como [Pierre] Gasly y Franco [Colapinto] también me mandaron un mensaje“.

“También tenemos un grupo donde pusieron mensajes, así que realmente fue bueno ver que están contentos de verme de regreso”, completó Checo, refiriéndose a que el resto de los pilotos de la parrilla también enviaron sus mensajes saludando al mexicano por su vuelta a la F1.

Checo Pérez fue presentado en el Teatro Telcel de la Ciudad de México como nuevo piloto de Cadillac. (Getty)

Colapinto habló sobre la vuelta de Checo Pérez

Este jueves es el Media Day del Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará este fin de semana en Zandvoort. En ese contexto, Franco Colapinto habló sobre la vuelta de Checo Pérez a la F1: “Notición, notición. Muy contento por Checo, muy contento de tenerlo devuelta con nosotros, de volver a verlo a él, de que esté acá devuelta. Se extrañó mucho este año“, expresó el piloto argentino.

Colapinto se mostró contento del regreso de Checo Pérez a la F1. (Archivo)

Checo Pérez y Valtteri Bottas tendrán algo así como medio año de trabajo previo a volver a subirse a un monoplaza para los tests de Abu Dhabi, sobre finales de este 2025, y luego ya iniciar el 2026 con autos diseñados completamente desde cero para el debut de la escudería norteamericana en la F1.