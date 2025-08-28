Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Checo Pérez reveló la primera reacción de Franco Colapinto y Verstappen al enterarse de su regreso a la F1: “Me sorprendieron”

El mexicano pilotará para Cadillac en 2026 y tanto el campeón del mundo como el argentino fueron de los primeros en mostrarle su apoyo.

Por Germán Celsan

Sergio Pérez reveló los mensajes de Colapinto y Verstappen tras el anuncio de Cadillac
© GettySergio Pérez reveló los mensajes de Colapinto y Verstappen tras el anuncio de Cadillac

Tras ser anunciado como uno de los dos pilotos oficiales de Cadillac para el 2026, Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo un evento exclusivo en México, que sirvió como su presentación oficial como piloto de la escudería. Y, dialogando con la prensa, se refirió a los mensajes que recibió tanto de Franco Colapinto como de Max Verstappen al confirmarse su regreso a la Fórmula 1.

Y si bien Colapinto reaccionó al anuncio en redes sociales, también lo hizo de forma personal, tal y como reveló Checo en la presentación: “Me sorprendieron, muchos pilotos me mandaron mensajes… Parece que me extrañaron. Diría que Max [Verstappen] fue el primero, Max fue inmediato, y compañeros como [Pierre] Gasly y Franco [Colapinto] también me mandaron un mensaje“.

“También tenemos un grupo donde pusieron mensajes, así que realmente fue bueno ver que están contentos de verme de regreso”, completó Checo, refiriéndose a que el resto de los pilotos de la parrilla también enviaron sus mensajes saludando al mexicano por su vuelta a la F1.

Checo Pérez fue presentado en el Teatro Telcel de la Ciudad de México como nuevo piloto de Cadillac. (Getty)

Checo Pérez fue presentado en el Teatro Telcel de la Ciudad de México como nuevo piloto de Cadillac. (Getty)

Colapinto habló sobre la vuelta de Checo Pérez

Este jueves es el Media Day del Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará este fin de semana en Zandvoort. En ese contexto, Franco Colapinto habló sobre la vuelta de Checo Pérez a la F1: “Notición, notición. Muy contento por Checo, muy contento de tenerlo devuelta con nosotros, de volver a verlo a él, de que esté acá devuelta. Se extrañó mucho este año“, expresó el piloto argentino.

Colapinto se mostró contento del regreso de Checo Pérez a la F1. (Archivo)

Colapinto se mostró contento del regreso de Checo Pérez a la F1. (Archivo)

Publicidad

Checo Pérez y Valtteri Bottas tendrán algo así como medio año de trabajo previo a volver a subirse a un monoplaza para los tests de Abu Dhabi, sobre finales de este 2025, y luego ya iniciar el 2026 con autos diseñados completamente desde cero para el debut de la escudería norteamericana en la F1.

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

jpasman
toti pasman

Con Merentiel y Cavani, Boca rompió la pared y puede empezar a ilusionarse con el título

Lee también
Lando Norris eligió al mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos: "Simplemente perfecto"
FÓRMULA 1

Lando Norris eligió al mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos: "Simplemente perfecto"

Max Verstappen reveló el mayor problema de Red Bull en el GP de Hungría: “Hizo que todo sea muy difícil”
FÓRMULA 1

Max Verstappen reveló el mayor problema de Red Bull en el GP de Hungría: “Hizo que todo sea muy difícil”

Verstappen confirmó que correrá en Red Bull en la temporada 2026 de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Verstappen confirmó que correrá en Red Bull en la temporada 2026 de la Fórmula 1

Sorteo de la Champions League 2025/26: formato, cruces confirmados y minuto a minuto
Champions League

Sorteo de la Champions League 2025/26: formato, cruces confirmados y minuto a minuto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo