Un piloto de McLaren debió ser hospitalizado luego los entrenamientos libres del GP de México de la Fórmula 1

Este fin de semana la Fórmula 1 se encuentra en el Autódromo Hermanos Rodríguez para disputar una nueva edición del Gran Premio de México. Una carrera clave para el campeonato de pilotos, especialmente luego de los últimos resultados de Max Verstappen, que se arrimó a Lando Norris y al líder Oscar Piastri en la tabla de posiciones.

McLaren tiene a sus dos pilotos en lo alto del campeonato, con el australiano al frente por 15 puntos sobre su compañero de equipo y 40 sobre el vigente tetracampeón del mundo. Sin embargo, el GP de México fue utilizado para cumplir con las obligaciones de la FIA y Lando Norris cedió su auto para que Pato O’Ward complete la tanda.

El piloto mexicano corre habitualmente en Indycar con Arrow McLaren y es uno de los pilotos reservas de la escudería en la Fórmula 1, y no iba a perderse la oportunidad de correr en su Gran Premio de casa, a pesar de hacerlo con una complicación física que lo hizo terminar en el hospital luego de la FP1.

Producto de una indigestión, Pato O’Ward fue ingresado al centro médico una vez terminada la FP1. (Getty)

Múltiples medios reportaron que Pato O’Ward tuvo que dirigirse al centro médico producto de una infección estomacal y no pudo cumplir con compromisos comerciales y con la prensa luego de la tanda libre. “Pato O’Ward fue llevado al centro médico para una revisión luego de reportar que se sintió mal finalizada la FP1”, comunicó McLaren. “Luego de la revisión y un período de observación, fue dado de alta y volvió con el equipo”, completaron.

Una vez terminada la actividad del viernes, Pato O’Ward tomó sus redes sociales para agradecer al público mexicano y asegurar que ya se encontraba bien: “Ahí vamosss. Se aprecian sus mensajes y su apoyo de hoy”, publicó en X, con una foto con un suplemento para prevenir y tratar el desequilibrio hidroelectrolítico causado por la pérdida de líquidos.

