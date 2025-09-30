Alexis Mac Allister se enfrenta a la FIFA junto con 36 futbolistas y no es el único argentino involucrado

Este martes se confirmó que dos futbolistas argentinos formarán parte del nuevo Consejo Mundial de FIFPRO, en el que 37 jugadores profesionales se encargarán de múltiples tareas y podrán influir para mejorar la realidad de los jugadores, el calendario y otros aspectos.

Alexis Mac Allister y Aldana Cometti serán los dos argentinos que formarán parte de esta nueva versión del Consejo Mundial de Futbolistas que se había inaugurado en 2019. “FIFPRO ha relanzado su Consejo Mundial de Futbolistas para garantizar que la voz de los jugadores ocupe un lugar central en las decisiones que configuran el futuro del fútbol”, explicó la Federación en su comunicado oficial.

Alexis y Aldana, los dos argentios que estarán en el Consejo Mundial de Futbolistas de FIFPRO.

Algunos de los puntos centrales donde esbozarán sus posturas y la de los futbolistas en general tienen que ver con algunas de las decisiones recientes de FIFA, como el calendario de partidos y otros temas como normas de empleo, los datos de los futbolistas o el abuso en las redes sociales.

La selección de los dos futbolistas argentinos y los otros 35 representantes de este Consejo fue explicada por el secretario general de FIFPRO, Alex Phillips: “Todos estos futbolistas han demostrado su liderazgo dentro y fuera del terreno de juego, y estamos orgullosos de contar con ellos como miembros del Consejo Mundial de Futbolistas de FIFPRO. Los y las futbolistas tienen el poder de mejorar su sector. Agradecemos que dediquen su tiempo y esfuerzo a abogar y defender los derechos de sus colegas con tanta pasión y valentía”, expresó.

Miembros del Consejo Mundial de Futbolistas

Aldana Cometti (Argentina)

Alexis Mac Allister (Argentina)

Jackson Irvine (Australia)

Tameka Yallop (Australia)

Roberto Lopes (Cabo Verde)

Leicy Santos (Colombia)

Tierna Davidson (EE.UU.)

Crystal Dunn (EE.UU.)

Miles Robinson (EE.UU.)

Caroline Weir (Escocia)

Griedge Mbock (Francia)

Antoine Semenyo (Ghana)

Ana Lucía Martínez (Guatemala)

Ashalata Devi Loitongbam (India)

Lucy Bronze (Inglaterra)

Rizky Ridho (Indonesia)

Alessandro Bastoni (Italia)

Elena Linari (Italia)

Wataru Endo (Japón)

Yui Hasegawa (Japón)

Victor Wanyama (Kenia)

Charlyn Corral (México)

Rasheedat Ajibade (Nigeria)

Chris Wood (Nueva Zelanda)

Vivianne Miedema (Países Bajos)

Robin Propper (Países Bajos)

Gabriel Torres (Panamá)

Barbora Votikova (República Checa)

Vladimir Stojkovic (Serbia)

Terrence Mashego (Sudáfrica)

Jermaine Seoposenwe (Sudáfrica)

Magdalena Eriksson (Suecia)

Xime Velazco (Uruguay)

Deyna Castellanos (Venezuela)

Racheal Kundananji (Zambia)

Marshall Munetsi (Zimbabue)

Rasmus Schuller (Finlandia)

