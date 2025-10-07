Es tendencia:
FIFA le da la espalda a la Selección Argentina y se confirma una sensible baja para el debut en el Mundial 2026

Lionel Scaloni recibió la confirmación de una ausencia clave para el inicio del camino a la defensa del título conquistado en Qatar.

Por Juan Ignacio Portiglia

El DT no podrá contar con un jugador clave en el inicio del camino a la defensa del título conquistado en Qatar.
El inicio del camino a la defensa del título conquistado en Qatar comenzará con ausencia de un futbolista clave para la Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni, debido a que FIFA confirmó la sanción que le impedirá a Nicolás Otamendi ser parte del estreno en la Copa del Mundo de 2026.

El ente rector del fútbol mundial confirmó lo que en AFA ya se veían venir al hacer oficial la suspensión por un partido para el defensor de Benfica por “impedir una acción manifiesta de gol al rival” (artículo 14.1.a), un castigo que no podrá ser saldado en partidos amistosos incluso cuando estos formen parte del calendario oficial.

Según lo establecido en el Artículo 10 del Reglamento de FIFA, solo las tarjetas amarillas acumuladas en Eliminatorias se borran para el Mundial, mientras que en el caso de una expulsión, como la que sufrió Otamendi jugando ante Ecuador en Guayaqui, la sanción se mantendrá.

Wilmar Roldán le mostró a Otamendi la roja que lo dejó afuera del debut en el Mundial de 2026.

¿Podría Otamendi pagar la sanción si se disputa La Finalissima?

En caso de que las selecciones de Argentina y España finalmente disputen La Finalissima que enfrenta a los campeones de Copa América y Eurocopa, partido único que podría programarse para marzo del próximo año, Nicolás Otamendi tampoco podría pagar allí su suspensión debido a que se trata de un certamen que, aunque reconocido por FIFA, es organizado por Conmebol y UEFA; y no forma parte del mismo sistema de competencia que sí representan las Eliminatorias y el Mundial.

Moisés Caicedo también se pierde el primer partido del Mundial

Como saldo del mismo duelo de Eliminatorias entre Ecuador y Argentina, FIFA también confirmó que Moisés Caicedo se perderá la posibilidad de ser parte del debut en el Mundial de 2026 de la selección que conduce Sebastián Beccacece. El mediocampista del Chelsea y máxima figura de La Tri también se fue expulsado en Guayaquil durante el partido que se disputó el pasado 9 de septiembre.

Multas para Argentina y Ecuador

Además de perder ambas selecciones a un futbolista importante para el debut en el Mundial de 2026, por las expulsiones que sufrieron Nicolás Otamendi y Moisés Caicedo en Guayaquil las federaciones de Argentina y Ecuador deberán pagar una multa de 5 mil francos suizos cada una, equivalente a algo más de 6 mil dólares.

Juan Ignacio Portiglia

