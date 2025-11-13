Mientras Lando Norris gana 20 millones, este es el salario de Franco Colapinto tras su renovación

Franco Colapinto se ganó la renovación de contrato en Alpine a base de buenos rendimientos. El anuncio de la continuidad del argentino se hizo en la previa del Gran Premio de Brasil, dándole tranquilidad, además de una mejora salarial de cara a la próxima temporada.
Por primera vez en su carrera, el oriundo de Pilar arrancará una temporada desde cero como titular en la Fórmula 1. De acuerdo a lo informado por el portal Racing News 365, el ex Williams dejará ubicarse en el rango salarial de 500 mil dólares a 1 millón de dólares para recibir una cifra cercana a los 2 millones.
De esta manera, Colapinto pasaría a ganar prácticamente lo mismo que otros colegas como Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). De todas formas, continúa muy alejado de los pilotos top de la parrilla.
Para tomar dimensión de la diferencia, Lando Norris tiene un salario de 20 millones de dólares por año y se posiciona cuarto en la lista de pilotos mejores pagos, igualado con Fernando Alonso. El británico es superado por Max Verstappen, Lewis Hamilton y Charles Leclerc.
Pilotos confirmados para la temporada 2026 de la F1
- McLaren: Lando Norris – Oscar Piastri
- Ferrari: Charles Leclerc – Lewis Hamilton
- Red Bull: Max Verstappen – sin confirmar
- Mercedes: George Russell – Kimi Antonelli
- Aston Martin: Fernando Alonso – Lance Stroll
- Alpine: Pierre Gasly – Franco Colapinto
- Racing Bulls: sin confirmar – sin confirmar
- Haas: Oliver Bearman – Esteban Ocon
- Williams: Alexander Albon – Carlos Sainz
- Cadillac: Checo Pérez – Valtteri Bottas
- Audi: Nico Hülkenberg – Gabriel Bortoleto
Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1
- Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
- Gran Premio de Qatar – Lusail – 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
Horarios del GP de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1
Jueves 20 de noviembre
- Entrenamientos Libres 1: 21:30hs
Viernes 21 de noviembre
- Entrenamientos Libres 2: 1:00hs
- Entrenamientos Libres 2: 21:30hs
Sábado 22 de noviembre
- Clasificación: 1:00hs
Domingo 23 de noviembre
- Gran Premio de Brasil: 1:00hs
