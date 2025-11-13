Mientras Lando Norris gana 20 millones, este es el salario de Franco Colapinto tras su renovación

Franco Colapinto se ganó la renovación de contrato en Alpine a base de buenos rendimientos. El anuncio de la continuidad del argentino se hizo en la previa del Gran Premio de Brasil, dándole tranquilidad, además de una mejora salarial de cara a la próxima temporada.

Por primera vez en su carrera, el oriundo de Pilar arrancará una temporada desde cero como titular en la Fórmula 1. De acuerdo a lo informado por el portal Racing News 365, el ex Williams dejará ubicarse en el rango salarial de 500 mil dólares a 1 millón de dólares para recibir una cifra cercana a los 2 millones.

De esta manera, Colapinto pasaría a ganar prácticamente lo mismo que otros colegas como Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). De todas formas, continúa muy alejado de los pilotos top de la parrilla.

Para tomar dimensión de la diferencia, Lando Norris tiene un salario de 20 millones de dólares por año y se posiciona cuarto en la lista de pilotos mejores pagos, igualado con Fernando Alonso. El británico es superado por Max Verstappen, Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Pilotos confirmados para la temporada 2026 de la F1

McLaren : Lando Norris – Oscar Piastri

: Lando Norris – Oscar Piastri Ferrari : Charles Leclerc – Lewis Hamilton

: Charles Leclerc – Lewis Hamilton Red Bull : Max Verstappen – sin confirmar

: Max Verstappen – Mercedes : George Russell – Kimi Antonelli

: George Russell – Kimi Antonelli Aston Martin : Fernando Alonso – Lance Stroll

: Fernando Alonso – Lance Stroll Alpine : Pierre Gasly – Franco Colapinto

: Pierre Gasly – Franco Colapinto Racing Bulls : sin confirmar – sin confirmar

: – Haas : Oliver Bearman – Esteban Ocon

: Oliver Bearman – Esteban Ocon Williams : Alexander Albon – Carlos Sainz

: Alexander Albon – Carlos Sainz Cadillac : Checo Pérez – Valtteri Bottas

: Checo Pérez – Valtteri Bottas Audi: Nico Hülkenberg – Gabriel Bortoleto

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Lusail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

Horarios del GP de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1

Jueves 20 de noviembre

Entrenamientos Libres 1: 21:30hs

Viernes 21 de noviembre

Entrenamientos Libres 2: 1:00hs

Entrenamientos Libres 2: 21:30hs

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 1:00hs

Domingo 23 de noviembre

Gran Premio de Brasil: 1:00hs

