Que Lautaro Martínez sea suplente es una de las grandes injusticias de la historia de la Selección

El Toro merece más protagonismo en la Selección y lo demostró ante Angola, pero entre lo que aporta Julián Álvarez y las pocas veces que Scaloni puso doble 9, la situación se complica.

Por Toti Pasman

No hay injusticia más grande en la Scaloneta que la suplencia de Lautaro Martínez. Tal vez sea, incluso, la injusticia más grande en la historia de la Selección Argentina. 36 goles en 75 partidos, goleador de la última Copa América y el gol del título ante Colombia.

El Toro se entiende de maravillas con Messi y hoy ante Angola quedó demostrado. Lautaro es un crack, tiene de todo en su juego y lo valida con su éxito a nivel internacional. Sin embargo, tiene una cuestión muy fuerte en la Selección: tiene a Julián Álvarez por encima en Argentina.

Cuando uno ve a Lautaro jugar, piensa: ¿Por qué no pueden jugar Messi, Lautaro y Julián juntos? Ahí ya es cuestión del técnico, que me parece que le gusta otro sistema. Si mañana en la Finalissima, o el debut del Mundial, Scaloni pone al 10, a Julián Álvarez y a Thiago Almada o Nico González, y Lautaro al banco.

Ojo, igual no hay nada para reprocharle al DT, si todo lo que juega lo gana y de manera merecida, pero sí es una pena ver a un fenómeno como Lautaro Martínez sentado en el banco de suplentes.

Quedará ver que pasa de acá al Mundial, y durante la Copa del Mundo en sí. Quizás Scaloni recula y pone el doble 9. O quizás -ojalá que no sea así- una lesión o suspensión le abre camino al Toro. Sea como sea, ojalá que Lautaro tenga el Mundial que realmente se merece, y que no tuvo en Qatar.

Toti Pasman

Palabra autorizada

toti pasman

"Si llega una oferta de 15 palos, Boca lo larga a Zeballos, y se merece una oportunidad en Europa"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

