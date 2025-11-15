Mientras Argentina jugará la Finalissima contra España, los amistosos que confirmó Brasil para la fecha FIFA de marzo

Brasil derrotó a Senegal en el primero de sus últimos amistosos del año, ya que le resta enfrentar a Túnez, el martes 18 de noviembre, en el estadio Pierre-Mauroy de Lille, ubicado al nordeste de Francia. Pero los comandados por Carlo Ancelotti ya tienen otros cotejos diagramados para lo que será la próxima Fecha FIFA.

Así como la Selección Argentina, que hace tiempo no tiene rivales de jerarquía y viene de enfrentar a su par de Angola, en marzo de 2026 tendrá que afrontar la Finalissima frente a España, el combinado que lidera el estratega italiano de 66 años buscará llegar en buena forma a la cita mundialista con contrincantes de peso.

Durante las últimas horas, el periodista Lauro Jardim, de O Globo, reveló que el Scratch se enfrentará a Francia y Croacia, en marzo próximo, aunque todavía resta conocer en qué estadios serán. “Los contratos ya están firmados, los partidos se disputarán en Estados Unidos”, exclamó la fuente citada.

Por otra parte, confirmó que será en una de las once sedes que tiene Estados Unidos para la cita mundialista, aunque no se reveló en qué ciudad. Además, para estos cotejos, los brasileños, franceses y croatas utilizarán el balón que ya fue oficializado para la competición que se realizará desde el jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026.

Vinícius Júnior, delantero de Brasil. (Chung Sung-Jun/Getty Images)

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

Tras el amistoso frente a Angola, el combinado comandado por Lionel Scaloni no volverá a tener acción hasta la Fecha FIFA de marzo de 2026. Por el momento, no tiene programado ningún amistoso. Sin embargo, se llevaría a cabo la Finalissima ante España.

Publicidad

Publicidad

ver también Carlo Ancelotti reveló qué tiene que hacer Neymar para jugar el Mundial 2026 con Brasil: “Es lo que le pido a todos”

ver también Tras debutar en la Selección Argentina, Panichelli le envió un mensaje a Scaloni de cara al Mundial 2026: “Siento que tengo cualidades”

El cronograma de la Selección Argentina hasta el inicio del Mundial 2026