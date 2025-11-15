Boca hoy: cambio de planes por la explosión en Ezeiza, las sorpresas que prepara Úbeda, habló Ayrton Costa y más

La jornada del sábado tiene a Boca entrenándose por última vez antes de enfrentar a Tigre, en lo que será el último partido de la primera fase del Torneo Clausura. Claudio Ubeda confirmará la lista de convocados para el compromiso de este domingo en La Bombonera.

La explosión en Ezeiza cambió los planes del Xeneize, aunque no los del plantel profesional. Por otra parte, la palabra de Ayrton Costa es otra de las novedades del equipo de la Ribera. A continuación, todo lo que tenés que saber este 15 de noviembre.

La explosión en Ezeiza cambió los planes de Boca

Por la noche del viernes, una impactante explosión en un Polo Industrial en Carlos Spegazzini causó daños en Ezeiza y alrededores. El suceso se produjo a un par de kilómetros de Boca Predio y, en consecuencia, el club tomó una decisión con uno de los entrenamientos.

Si bien la práctica del plantel profesional ya estaba programada para que fuera en Casa Amarilla, el club de la Ribera mudó a la Reserva. El equipo de Mariano Herrón iba a entrenarse en el Predio, pero finalmente lo hará en el Complejo Pedro Pompilio.

Las sorpresas que prepara Claudio Úbeda

En medio de las ausencias, quien vuelve a decir presente por segunda vez consecutiva es Edinson Cavani. Al igual que frente a River, el delantero uruguayo volverá a estar entre los citados, luego de superar la lesión muscular que lo había marginado de las canchas por varias semanas. Si bien en el Superclásico no sumó minutos, la expectativa es que pueda tener rodaje frente a Tigre con el fin de llegar con ritmo competitivo al cierre de la temporada.

Además, ante las bajas de peso, Úbeda recurrió a la Reserva e incluyó a dos juveniles que se sumarán a la convocatoria: el defensor central Mateo Mendía y el centrodelantero Valentino Simoni.

Ayrton Costa, ilusionado con la Libertadores

Las consecuencias del Superclásico del pasado fin de semana, van mucho más allá del partido en sí. El triunfo de Boca por 2-0 ante River, significó la clasificación a la próxima Copa Libertadores de América para el Xeneize, mientras que el Millonario quedó sumamente complicado para sacar boleto. En ese contexto, Ayrton Costa rompió el silencio sobre el próximo objetivo.

El zaguero central fue uno de los puntos más altos del equipo de Claudio Úbeda durante la victoria del domingo, donde le ganó prácticamente todos los duelos a los delanteros rivales. A base de notables rendimientos, se convirtió en el dueño de la posición y solamente salió cuando estuvo lesionado. Ahora que se selló la participación en el certamen, redobló la apuesta del plantel.