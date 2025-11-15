En un fin de semana marcado por la alta presión y la tensión por la clasificación a la Copa Libertadores vía tabla anual, River recibió una bocanada de oxígeno antes de saltar al campo de juego. Horas antes de su crucial duelo ante Vélez, en Liniers, el equipo de Marcelo Gallardo cumplió un objetivo sin haber jugado: aseguró su presencia en los octavos de final del Torneo Clausura.

La confirmación de la clasificación de River se debe a una serie de resultados que se produjeron durante la jornada sabatina. El principal factor que terminó de sellar el pase fue el empate 1-1 de San Lorenzo ante Sarmiento de Junín. El Verde quedó estancado en 20 unidades en la Zona B, perdiendo toda posibilidad de alcanzar al Millonario, que actualmente marcha sexto con 21 puntos. A esto se sumó la derrota y posterior descenso de San Martín de San Juan ante Aldosivi (4-2). Con este resultado, River cerró la jornada sin poder ser sobrepasado en la clasificación por ninguno de estos dos rivales directos.

De esta manera, el Millonario ya sabe que, en el peor de los casos, podría finalizar la fase de grupos en la octava posición, asegurando el último cupo de la Zona B. No obstante, la ubicación final dependerá de lo que suceda con los dos equipos que aún podrían sobrepasarlo: Talleres (20 puntos, juega ante Instituto) y Gimnasia (19 unidades, jugará ante Platense). Ambos necesitan ganar y esperar que el Millonario no sume frente a Vélez para desplazarlo parcialmente, aunque nada de eso modificaría su clasificación, ya asegurada.

Si River vence en Liniers, terminará la fase de grupos como sexto de la Zona B; si no lo hace, podrá caer hasta el octavo puesto, pero sin salir de los que avanzan. Si River gana su compromiso, asegurará la sexta plaza de la Zona B.

Así, mientras el foco principal sigue puesto en la pelea por entrar a la Copa Libertadores mediante la tabla anual, el Millonario recibió una buena noticia que le permite encarar su partido en Liniers con un poco más de aire. Octavos asegurados, alivio en la previa y una final por delante: River buscará cerrar el domingo redondeando el combo.

Así quedó la tabla de la Zona B

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Central 31 15 18:7 11 8 7 0 2 Lanús 30 16 20:13 7 9 3 4 3 Riestra 28 16 19:12 7 8 4 4 4 Vélez 25 15 19:12 7 7 4 4 5 San Lorenzo 24 16 13:11 2 6 6 4 6 River 21 15 20:15 5 6 3 6 7 Talleres 20 15 9:12 -3 5 5 5 8 Sarmiento 20 16 13:17 -4 5 5 6 9 San Martín 19 16 13:16 -3 4 7 5 10 Gimnasia 19 15 11:16 -5 6 1 8 11 Atl. Tucumán 18 16 17:22 -5 5 3 8 12 Independiente 15 15 13:13 0 3 6 6 13 Instituto 15 15 9:17 -8 3 6 6 14 Godoy Cruz 12 16 11:19 -8 1 9 6 15 Platense 12 15 12:22 -10 2 6 7

