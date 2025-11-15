Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

River clasificó a los octavos de final del Torneo Clausura antes de jugar con Vélez

Una combinación de resultados dejó al Millonario con los puntos necesarios para asegurar su lugar en la fase eliminatoria.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Gallardo, entrenador de River.
© GettyGallardo, entrenador de River.

En un fin de semana marcado por la alta presión y la tensión por la clasificación a la Copa Libertadores vía tabla anual, River recibió una bocanada de oxígeno antes de saltar al campo de juego. Horas antes de su crucial duelo ante Vélez, en Liniers, el equipo de Marcelo Gallardo cumplió un objetivo sin haber jugado: aseguró su presencia en los octavos de final del Torneo Clausura.

La confirmación de la clasificación de River se debe a una serie de resultados que se produjeron durante la jornada sabatina. El principal factor que terminó de sellar el pase fue el empate 1-1 de San Lorenzo ante Sarmiento de Junín. El Verde quedó estancado en 20 unidades en la Zona B, perdiendo toda posibilidad de alcanzar al Millonario, que actualmente marcha sexto con 21 puntos. A esto se sumó la derrota y posterior descenso de San Martín de San Juan ante Aldosivi (4-2). Con este resultado, River cerró la jornada sin poder ser sobrepasado en la clasificación por ninguno de estos dos rivales directos.

De esta manera, el Millonario ya sabe que, en el peor de los casos, podría finalizar la fase de grupos en la octava posición, asegurando el último cupo de la Zona B. No obstante, la ubicación final dependerá de lo que suceda con los dos equipos que aún podrían sobrepasarlo: Talleres (20 puntos, juega ante Instituto) y Gimnasia (19 unidades, jugará ante Platense). Ambos necesitan ganar y esperar que el Millonario no sume frente a Vélez para desplazarlo parcialmente, aunque nada de eso modificaría su clasificación, ya asegurada.

Si River vence en Liniers, terminará la fase de grupos como sexto de la Zona B; si no lo hace, podrá caer hasta el octavo puesto, pero sin salir de los que avanzan. Si River gana su compromiso, asegurará la sexta plaza de la Zona B.

Así, mientras el foco principal sigue puesto en la pelea por entrar a la Copa Libertadores mediante la tabla anual, el Millonario recibió una buena noticia que le permite encarar su partido en Liniers con un poco más de aire. Octavos asegurados, alivio en la previa y una final por delante: River buscará cerrar el domingo redondeando el combo.

Así quedó la tabla de la Zona B

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Central311518:711870
2Lanús301620:137934
3Riestra281619:127844
4Vélez251519:127744
5San Lorenzo241613:112664
6River211520:155636
7Talleres20159:12-3555
8Sarmiento201613:17-4556
9San Martín191613:16-3475
10Gimnasia191511:16-5618
11Atl. Tucumán181617:22-5538
12Independiente151513:130366
13Instituto15159:17-8366
14Godoy Cruz121611:19-8196
15Platense121512:22-10267
Publicidad
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Que Lautaro Martínez sea suplente es una de las grandes injusticias de la historia de la Selección"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Alivio en River: Así quedó la tabla anual tras el empate entre San Lorenzo y Sarmiento
Fútbol Argentino

Alivio en River: Así quedó la tabla anual tras el empate entre San Lorenzo y Sarmiento

La IA simuló cómo quedarán los cruces de 8avos del Clausura: el rival de Boca y qué pasará con River
Fútbol Argentino

La IA simuló cómo quedarán los cruces de 8avos del Clausura: el rival de Boca y qué pasará con River

Mientras River sigue luchando por clasificar, Ayrton Costa se ilusiona con la Copa Libertadores: "El próximo objetivo"
Boca Juniors

Mientras River sigue luchando por clasificar, Ayrton Costa se ilusiona con la Copa Libertadores: "El próximo objetivo"

El paso fugaz de Romero en Argentinos: menos de 400 minutos, una final perdida y lo borraron
Fútbol Argentino

El paso fugaz de Romero en Argentinos: menos de 400 minutos, una final perdida y lo borraron

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo