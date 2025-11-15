Atento Colapinto: La Fórmula 1 impuso una nueva regla que presenta el primer gran desafío para Alpine rumbo a 2026

Mientras la Fórmula 1 encara el cierre de la temporada, la mira de Franco Colapinto y Alpine empieza a ponerse de a poco en el 2026. Con la butaca asegurada en el equipo francés, el piloto argentino comienza a divisar sus primeros desafíos: las cruciales modificaciones que la Comisión de la F1 aprobó o puso en debate, y que afectarán desde la estética de los monoplazas hasta la estrategia pura de la carrera.

Una de las medidas aprobadas genera un cambio visual que obliga a los equipos a rediseñar la composición sus coches. La Fórmula 1 determinó que, de ahora en adelante, al menos el 55% de la superficie del monoplaza deberá estar cubierta por pintura o adhesivos. De esta manera, tendrán prohibido contar con más del 45% de los laterales y la parte superior de sus coches con la fibra de carbono expuesta.

Esta norma ataca directamente una práctica que se había convertido en un “truco” común en los últimos años: dejar expuesta la fibra de carbono para aligerar el peso, ya que la pintura y los vinilos, aunque ligeros, añaden gramos al coche. Por ejemplo, esto obligaría a que Alpine repiense su diseño, ya que la parte inferior de los laterales del A525 se encuentra completamente negra.

El objetivo de la FIA al imponer este porcentaje mínimo de pintura es doble: por un lado, “aumentar la diferenciación visual entre los vehículos“, mejorando el espectáculo televisivo, y por otro, poner un límite a la obsesión por el peso.

El coche de Alpine podría cambiar de diseño gracias a la nueva medida de F1 (Getty Images).

El debate de las dos paradas, sin definiciones

En el ámbito deportivo, el punto más relevante y que podría revolucionar la estrategia en carrera es la propuesta de introducir dos paradas obligatorias por carrera. Si bien la Comisión todavía no alcanzó un acuerdo definitivo en esta última reunión, se determinó que las conversaciones continuarán durante la próxima temporada.

La medida, que ya se implementó de forma experimental en el Gran Premio de Mónaco de este año, generó una profunda división entre los directores de equipo. Por un lado, busca fomentar la variedad táctica. Por otro, genera el temor de que las estrategias se sincronicen de manera previsible, eliminando la tensión de las persecuciones.

Otros ajustes reglamentarios de cara a 2026

La Comisión de la F1 también abordó otros cambios que buscan modernizar la categoría. Respecto a la identificación de los pilotos, se acordó flexibilizar la regla del número permanente, permitiendo a los competidores cambiar su dorsal de identificación a lo largo de su trayectoria profesional. Además, se debatió la obligatoriedad y el rediseño del Sistema de Refrigeración en Marcha para 2026, un traje especial diseñado para combatir las altas temperaturas, el cual varios pilotos optaron por no usarlo en 2025 debido a que lo consideraban incómodo.

La adaptación a estas nuevas reglas se presenta, a priori, como el primer gran desafío de Franco Colapinto y Alpine, ya que deberán optimizar su ingeniería para estar a la altura de las exigencias que demanda la Fórmula 1 en su nueva era.

