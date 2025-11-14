Es tendencia:
Diego Latorre le reveló a Flavio Azzaro de qué cuadro es hincha

Después de muchísimo tiempo, el ex delantero de Boca, que actualmente es comentarista deportivo, confesó cuál es el club por el que simpatiza.

Por Julián Mazzara

Diego Latorre le brindó una entrevista a Flavio Azzaro.
Con el correr del tiempo, muchísimos periodistas salieron del clóset y revelaron de qué cuadro son. Hay de todos los clubes. Lógico. Y en el siglo XXI, estando en el año 2025, ya debería ser una habitualidad, algo cotidiano. Sobre todo porque son personas, tienen sentimientos, y antes de la profesión fueron niños y adolescentes que, domingo a domingo, iban a la cancha.

Desde que comenzó a trabajar en los medios de comunicación, tanto de panelista como de comentarista, los fanáticos se preguntaron de qué cuadro es Diego Latorre. La incertidumbre creció día a día, partido a partido. Pero en las últimas horas, cortó el misterio. Sí, como si fuese con una especie de daga.

El ex delantero de Boca, que ganó la Copa América en 1991 con la Selección Argentina, mantuvo una entrevista con Flavio Azzaro y luego de transitar por momentos de su carrera futbolística, como así también por lo que vivió y lo que vive en la actualidad dentro de ESPN, habló del cuadro por el que simpatiza.

Hace mucho tiempo, principalmente en X (ex Twitter), se rumorea que Gambetita es hincha de River. Y algo de lógica hay, ya que uno de sus familiares tiene un lazo especial con el club del barrio porteño de Núñez. “Mi abuelo materno era fanático”, exclamó. Pero agregó: “Mi abuelo, de la otra parte, fue jugador de Racing. Creo que debe estar en los libros de Racing como uno de los primeros jugadores profesionales del fútbol argentino”.

“Mi viejo no me inculcó tanto lo de ir a la cancha y nada, porque era comerciante y no estaba en la cosa. Sí mi abuelo y sí mi vieja, que también era de Racing”, dijo. Y siguió: “La rama de mi vieja y mi viejo de Racing, porque mi viejo contagió a mi vieja. Mi vieja desapasionada del fútbol. Mi abuelo de River y mi otro abuelo de Racing. No tenía nadie de Boca en la familia, nadie”. Allí fue cuando Azzaro, con una sonrisa, esbozó: “Che, boludo, sos de Racing…”.

Sin entrar en detalles, Latorre desvió el tema: “¿Eh? Vos sabés, hacelo vos el jueguito, sacá vos tus conclusiones“. Incluso, añadió: “Mi forma de ver el fútbol se identifica mucho más con la historia, primero de los grandes jugadores, pero también tengo esa afinidad con Independiente. Vos sabés que nosotros queremos quedar bien porque después vamos a la cancha”.

DATOS CLAVES

  • Diego Latorre ganó la Copa América en 1991 con la Selección Argentina.
  • El abuelo materno de Diego Latorre era fanático de River Plate.
  • La familia materna de Diego Latorre, incluido un abuelo jugador, tiene un lazo con Racing Club.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

"Que Lautaro Martínez sea suplente es una de las grandes injusticias de la historia de la Selección"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

